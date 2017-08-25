По следам "Привидения": в Москве ставят мюзикл по оскароносному фильму

"Только через мой труп!". Так в 1989 году отреагировал режиссер Джерри Цукер на предложение позвать Патрика Суэйзи на съемки фильма "Привидение". В итоге он признал ошибку, и актер вместе с Деми Мур с легкостью превратили ленту в оскароносный кинохит, а песня из этой картины — "Unchained Melody" ("Освобожденная мелодия") — стала одной из самых знаменитых композиций, когда-либо звучавших в кино.

Спустя 22 года по мотивам киноленты сделали мюзикл, который шел на лондонском Вест-Энде и в Америке, на Бродвее. В России создается новая постановка, отличающаяся от бродвейской — 22 августа в Москве начались репетиции, а с октября она будет идти в театре МДМ, где театральная компания "Стейдж Энтертейнмент" покажет свое видение этой мистической истории про обаятельного призрака.

Развернуть Патрик Суэйзи и Деми Мур в фильме "Привидение" © filmpro.ru Патрик Суэйзи и Деми Мур в фильме "Привидение" © filmpro.ru

Повторить успех Патрика Суэйзи и Деми Мур осенью попробуют артисты Павел Левкин и Галина Безрук, которые сыграют в спектакле роли Сэма и Молли. Вжиться в образы им помогла поездка в Нью-Йорк, — город, который стал еще одним героем и фильма, и мюзикла.

Кроме того, актеры вместе с российскими журналистами пообщались со сценаристом, обладателем "Оскара" за картину "Привидение", автором либретто одноименного мюзикла Брюсом Джоэлом Рубином.

Он рассказал, почему режиссер был так против кандидатуры Патрика Суэйзи, дружит ли он с Деми Мур и что сделать для того, чтобы мюзикл в России состоялся. Сценарист также приоткрыл пикантные подробности создания фильма, который до сих пор настолько популярен, что студия Paramount Television планирует снять одноименный сериал.

Главный герой — Нью-Йорк

Экскурсию по местам, где снимался фильм, для нас провел американский историк кино Хирш Фостер. Он рассказывает, что с 1989 года, когда снималась картина, в Нью-Йорке, безусловно, многое поменялось.

Развернуть Галина Безрук и Павел Левкин © Любовь Шеметова Галина Безрук и Павел Левкин © Любовь Шеметова

"Герои жили в Сохо, тогда это был развивающийся район, мрачный, криминальный, — поясняет он. — В настоящее время в Нью-Йорке один из самых низких уровней преступности среди городов США, а когда-то в Сохо было находиться просто опасно. Преступление, о котором рассказано в фильме, вполне могло там произойти. Сейчас же, конечно, нет. Сейчас Сохо — район для мультимиллионеров, герои фильма не могли бы себе позволить там жить".



Поэтому в российской постановке мюзикла, действие которой перенесено в наше время, события развиваются в менее престижном районе — Бруклине.

"В целом же Нью-Йорк — один из главных персонажей и мюзикла, и фильма, — говорит артистам Фостер. — Чем больше вы узнаете про Нью-Йорк, тем лучше вы сможете понять глубину фильма. Но сама история — универсальная, ее можно показывать где угодно, она всем близка".

При этом Фостер считает, что "Привидение" — это "отличный фильм, который прекрасно подходит для переноса на музыкальную сцену". Он надеется, что русские актеры "смогут поднять мюзикл на новый уровень, это будет русская интерпретация американской истории".

Освобожденная мелодия

Фостер напомнил, что главная композиция и в фильме, и в мюзикле — "Unchained Melody" входит в книгу рекордов Гиннесса как самая переиздаваемая.

Мало кто знает: песня писалась американскими композиторами Алексом Нортом и Хаем Заретом в 1955 году совершенно для другой картины, которая малоизвестна — "Спущенные с цепи". Она была настолько известна и настолько доминировала над всем, что использовать ее в "Привидении" было большой дерзостью! Хирш Фостер историк кино

Съемки фильма пять недель проходили в Нью-Йорке — здесь до сих пор можно увидеть улицу Кросби, где убили персонажа Патрика Суэйзи, здание, в котором располагался лофт главных героев — Сэма и Молли, станцию метро, где Сэм преследовал убийцу.

"Тот момент, когда героиня Вупи Голдберг (Ода Мэй, эксцентричная мошенница-медиум — прим.ТАСС) звонит в домофон и разговаривает с Деми Мур, снимался в Нью-Йорке, но сама квартира была воссоздана на студии в Голливуде", — поясняет историк кино.

Ария для обладателя "Оскара"

Исполнители главных ролей заметно нервничают. Артисту Павлу Левкину, уже игравшему в мюзиклах "Красавица и Чудовище", "Золушка" и спектаклях МХТ имени Чехова, и актрисе театра и кино Галине Безрук, финалистке конкурса "Новая волна-2016", предстоит под рояль спеть в Shetler Studios & Theatres арию из мюзикла.

Их главный зритель — автор сценария фильма и мюзикла Брюс Джоэл Рубин. Он — одноклассник Мартина Скорсезе, консультант по сценарию для фильма "В постели с врагом "с Джулией Робертс, сценарист картин "Столкновение с бездной", "Мозговой штурм", "Стюарт Литтл-2", "Жена путешественника во времени".

Брюс благодарит артистов за отличное исполнение и прежде всего рассказывает про проявление в "Привидении" композиции "Unchained Melody".

Развернуть Галина Безрук и Павел Левкин © Любовь Шеметова Галина Безрук и Павел Левкин © Любовь Шеметова

"Мы долго искали мелодию, которая стала бы темой для нашего фильма, — вспоминает Брюс. — Когда услышали эту песню, сразу поняли, что это абсолютно точное попадание. Сейчас абсолютно все соотносят ее именно с "Привидением". Можно сказать, что мелодия стала и моим личным саундтреком". Всего в мюзикле 22 композиции.



По словам автора, действие фильма и мюзикла могло произойти в Нью-Йорке и только в Нью-Йорке. Продюсер мюзикла Дмитрий Богачев тут же добавляет, что в российской постановке Нью-Йорку будет отведено особое место.

Чтобы точнее передать его атмосферу, видеодизайном постановки занимаются российские дизайнеры из "Ракеты Медиа", известные по оформлению "Евровидения" и церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи.

Центральный парк и Таймс Сквер, Бродвей и Уолл Стрит, Манхэттэн и Бронкс – буквально для каждой сцены подготовят свою узнаваемую локацию Дмитрий Богачев продюсер

На вопрос Павла, верит ли сам Брюс в привидения и как, в принципе, возникла эта идея, сценарист отвечает уклончиво.

"У меня восприятие действительности, близкое к буддизму , — говорит он. — У души есть больше возможностей совершать путешествия, чем у тела, она может попадать в другие миры. По поводу привидений — помню, после выхода фильма я сильно заболел, и я увидел, как в комнате появилась моя бабушка, которая вела за руку маму. Казалось, я ощущал их физически рядом с собой, мог даже дотронуться рукой".

При этом Рубин рассказывает, что сама идея появилась у него в 60-х годах.

Тогда был бум на всякие вредные препараты, и я поддался соблазну. И как-то у меня было видение, душа вышла из тела и пролетела сквозь миллиарды лет. Потом она вернулась на землю и мне стало очень-очень плохо. Я спросил: "Зачем вы меня вернули?" И услышал ответ: "Чтобы ты рассказал то, что ты увидел, всему миру" Брюс Джоэл Рубин сценарист

"Ключ к тому, как подать свою задумку, подсказал мне шекспировский "Гамлет" , — продолжает сценарист. — Помните сцену, когда Гамлет видит призрак отца, который просит найти своего убийцу и отомстить ему? У меня возник сюжет про человека, которого убили и у которого на земле остался тот, кто ему дорог. "Привидение" — это практически первый фильм, который начинается с заявления о существовании сверхъестественного".

Развернуть Хирш Фостер, Дмитрий Богачев, Дэвид Гарфинкл и Брюс Джоэл Рубин © Любовь Шеметова Хирш Фостер, Дмитрий Богачев, Дэвид Гарфинкл и Брюс Джоэл Рубин © Любовь Шеметова

В сценарии есть немало автобиографических моментов.

"Я встречался с девушкой,которая часто говорила, что любит меня, — рассказывает Брюс. – А меня будто что-то сдерживало ответить ей, что и я люблю ее. Я отвечал: "Аналогично". И ничем хорошим это не кончилось — мы расстались.

В фильме Сэм в ответ на признания Молли всякий раз отвечает: "Взаимно", а потом умирает, так и не успев сказать главные слова. "Правда по этому "взаимно" Молли впоследствии как раз и понимает, что Сэм действительно общается с ней посредством медиума Оды Мэй", — добавляет сценарист.

Том Круз, Харрисон Форд или Патрик Суэйзи?

Журналисты обратили внимание на то, что в картине Деми Мур подчас выглядит более мужественно, чем Патрик Суэйзи. "Когда мы позвали Мур на съемки, у нее были длинные волосы, — замечает сценарист. — Но она подстригла их, не посоветовавшись с нами, пришла в первый съемочный день с короткой французской стрижкой. Мы хотели уволить ее после такой "несанкционированной" смены имиджа, но потом решили, что, пожалуй, такой стиль даже больше подходит нашей героине, делая ее более сильной".

Брюс рассказал, что кроме Деми Мур и Патрика Суэйзи на главные роли рассматривали многих артистов.

"С исполнительницей главной женской роли мы определились сразу, Деми хотели с самого начала на эту роль, а по поводу мужской были вопросы, — сообщает сценарист. По его словам, велись переговоры с Томом Крузом, Харрисоном Фордом (тот сказал, что два раза прочел сценарий, но ничего не понял), с Майклом Фоксом (до этого сыграл в фильме "Назад в будущее"), с Полом Хоганом ("Крокодил Данди").

Потом стало известно, что Патрик Суэйзи сам хочет у нас сыграть. Режиссер заявил: "Только через мой труп!". А я увидел Патрика по телевизору. Он рассказал, что две недели назад потерял отца и заплакал прямо в эфире. Это было так искренне, так по-настоящему. Тогда я понял: он должен быть в нашем фильме. Брюс Джоэл Рубин сценарист

По словам Брюса, он сам тайно позвонил агенту Суэйзи и пригласил на прослушивание.

"На следующий день Цукер сказал: "Ты не поверишь, кто хочет прийти к нам на кастинг!". Я посоветовал Патрику надеть костюм, взять портфель, выглядеть как банковский служащий и сфокусироваться на последней сцене, — поделился сценарист. — В итоге Патрик пришел на кастинг, в конце прослушивания каждый из нас всхлипывал в слезах. И режиссер признал: "Если в следующий раз я буду говорить про какого-нибудь актера — "только через мой труп", это будет означать безоговорочное "да!". Еще он просил никому никогда не рассказывать".

Развернуть Вупи Голдберг и Патрик Суэйзи в фильме "Привидение" © filmpro.ru Вупи Голдберг и Патрик Суэйзи в фильме "Привидение" © filmpro.ru

По поводу роли медиума тоже было много споров. "Я хотел кого угодно, только не Вупи Голдберг, — признался Брюс. — Она до сих пор на меня за это обижена. Я мечтал позвать Опру Уинфри, она тогда была очень полной и внешне соответствовала персонажу. И вдруг Опра внезапно похудела. 10 лет спустя я сказал ей: "Эх, если бы ты тогда не сбросила вес, я бы взял тебя на эту роль". Она ответила, что если бы знала, то мгновенно набрала бы снова".



Корреспондент ТАСС поинтересовался у Брюса Джоэла Рубина, как им работалось с Деми Мур. "Деми вспыльчива, она часто злилась, произносила реплики с гневом, — рассказывает сценарист. — Когда Джерри чувствовал, что что-то идет не так, он говорил ей: "Скажи теперь для меня мягко и нежно". И после гневной фразы она произносила спокойную реплику. Мы хотели от нее более "мягкой" игры".

"Единственное, что мы сохранили из ее "жесткого" исполнения – это сцена, где она дает пощечину Карлу (коллега Сэма и человек, подстроивший его убийство — прим.ТАСС), — поведал Брюс.

По его словам, это был заслуженный гнев. "Все остальные реплики, которые мы оставили, достаточно спокойные. Она замечательная актриса. Если ее просили заплакать, она спрашивала, из какого глаза нужно, чтобы текли слезы. Она очень талантлива", — рассказал сценарист.



Однако, признался Брюс, сейчас они с Деми Мур не поддерживают никаких связей.

С Деми мы не общаемся, потому что это Голливуд, артисты идут дальше. Это как летний лагерь. В летнем лагере люди становятся лучшими друзьями на века, а потом никогда больше не видятся Брюс Джоэл Рубин сценарист

При этом он не скрывает, что долго отказывался переносить сюжет фильма на музыкальную сцену.

"Я долго не хотел превращать фильм в мюзикл, отказывал многим продюсерам, просто не видел в этом ценности, — рассказывает он. — Но однажды ко мне домой за город приехали продюсер Дэвид Гарфинкл со своим компаньоном, несколько часов они меня уговаривали, и, увлекшись разговором, опоздали на поезд. Они остались у меня на ночь, делились своими идеями. Словом, продюсеры взяли меня измором".



Российским постановщикам брать Брюса измором не придется. Он благосклонно отнесся к тому, что мюзикл будет идти в Москве и даже уже получил официальное приглашение на первый показ.

У сценариста спросили, что необходимо для успеха спектакля на русской сцене. "Прежде всего, все артисты должны петь также хорошо, как Паша и Галя", — говорит он и добавляет, что обязательно приедет на российскую премьеру.

Наталья Баринова