Фильм "Рай" Кончаловского претендует на награду Европейской киноакадемии

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Европейская киноакадемия опубликовала лонг-лист тридцатой по счету премии, в который вошел 51 фильм из 31 страны.

Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Андрея Кончаловского, в число отобранных картин вошел его "Рай".

Шорт-лист премии будет сформирован по результатам голосования более 3 тысяч членов киноакадемии, которые выберут номинантов в категориях "Лучший европейский фильм", "Лучший европейский режиссер", "Лучший европейский сценарист", "Лучший европейский актер", "Лучшая европейская актриса".

"Номинанты премии, по традиции, будут объявлены в ноябре на кинофестивале в Севилье, а победителей назовут 9 декабря в Берлине на 30-й церемонии вручения премий Европейской киноакадемии", - уточнили в пресс-службе.

Картина российско-немецкого производства рассказывает о людях, по воле судьбы встретившихся во время войны. В этой истории переплетаются три судьбы - русской эмигрантки Ольги - аристократки, участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и немца Хельмута, высокопоставленного офицера СС. Мировая премьера картины состоялась 8 сентября 2016 года.