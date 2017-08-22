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Фильм "Рай" Кончаловского претендует на награду Европейской киноакадемии

Культура
22 августа, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Лауреата премии назовут 9 декабря в Берлине

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Кадр из фильма "Рай"

Кадр из фильма "Рай"

© Filmpro.ru

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Европейская киноакадемия опубликовала лонг-лист тридцатой по счету премии, в который вошел 51 фильм из 31 страны.

Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Андрея Кончаловского, в число отобранных картин вошел его "Рай".

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Шорт-лист премии будет сформирован по результатам голосования более 3 тысяч членов киноакадемии, которые выберут номинантов в категориях "Лучший европейский фильм", "Лучший европейский режиссер", "Лучший европейский сценарист", "Лучший европейский актер", "Лучшая европейская актриса".

"Номинанты премии, по традиции, будут объявлены в ноябре на кинофестивале в Севилье, а победителей назовут 9 декабря в Берлине на 30-й церемонии вручения премий Европейской киноакадемии", - уточнили в пресс-службе.

Картина российско-немецкого производства рассказывает о людях, по воле судьбы встретившихся во время войны. В этой истории переплетаются три судьбы - русской эмигрантки Ольги - аристократки, участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и немца Хельмута, высокопоставленного офицера СС. Мировая премьера картины состоялась 8 сентября 2016 года.

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Персоны
Кончаловский, Андрей Сергеевич
Страны
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