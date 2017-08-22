Минкультуры предложило запретить установку кондиционеров на объектах культурного наследия

Тренер: ЦСКА является фаворитом матча ЛЧ, но "Янг Бойз" сыграет наилучшим образомСпорт 22 августа, 18:33
Группа "Аэрофлот" за 7 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 17,3%, до 28,3 млнТранспорт 22 августа, 17:56
Пенс: военные США будут находиться в Афганистане "до победы"Международная панорама 22 августа, 17:55
"Барселона" намерена отсудить у Неймара €8,5 млн за нарушение условий контрактаСпорт 22 августа, 17:53
Две россиянки вынуждены пропустить Нью-Йоркский марафон из-за проблем с визамиСпорт 22 августа, 17:43
Патриарх Кирилл подарил госсекретарю Ватикана икону и свою книгуОбщество 22 августа, 17:41
США расширили санкции в отношении КНДР и включили в список четверых граждан РФМеждународная панорама 22 августа, 17:37
Суд над обвиняемым во взятках экс-губернатором Белых начнется 5 сентябряПроисшествия 22 августа, 17:36
Шойгу представили новый боевой модуль с применением нейросетевых технологийАрмия и ОПК 22 августа, 17:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Министерство культуры РФ разработало проект федерального закона, предполагающий запрет на установку внешних блоков кондиционеров на фасадах объектов культурного наследия. Соответствующий документ, вносящий изменения в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Так, статью 47.3 закона об объектах культурного наследия предлагается дополнить следующим абзацем: "Не допускать установку внешних блоков кондиционеров, а также других средств технического обеспечения на фасадах объектов культурного наследия, включенных в реестр, в случае, если фасад объекта культурного наследия относится к его предмету охраны".
Кроме того, законопроектом предлагается обязать собственников зданий, состоящих в реестре объектов культурного наследия на день вступления документа в силу, демонтировать блоки кондиционеров и других средств техобеспечения в срок не позднее одного года.