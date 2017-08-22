Минкультуры предложило запретить установку кондиционеров на объектах культурного наследия

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Министерство культуры РФ разработало проект федерального закона, предполагающий запрет на установку внешних блоков кондиционеров на фасадах объектов культурного наследия. Соответствующий документ, вносящий изменения в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, статью 47.3 закона об объектах культурного наследия предлагается дополнить следующим абзацем: "Не допускать установку внешних блоков кондиционеров, а также других средств технического обеспечения на фасадах объектов культурного наследия, включенных в реестр, в случае, если фасад объекта культурного наследия относится к его предмету охраны".

Кроме того, законопроектом предлагается обязать собственников зданий, состоящих в реестре объектов культурного наследия на день вступления документа в силу, демонтировать блоки кондиционеров и других средств техобеспечения в срок не позднее одного года.