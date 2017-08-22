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Родион Газманов спел на открытии фестиваля исторического кино в Великом Новгороде

Культура
22 августа, 21:19 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 22, августа. /ТАСС

На церемонии также присутствовали Михаил Боярский, Светлана Тома, Николай Досталь, Юрий Чернов

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 августа. /ТАСС/. Звезды российского кинематографа Михаил Боярский, Светлана Тома, Николай Досталь, Юрий Чернов и другие открыли Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Вече" в Великом Новгороде. На церемонии в переполненном зрительском зале киноцентра "Россия" Родион Газманов исполнил песню из нового российского мультфильма "Сказ о Петре и Февронии", к которому он записал саундтрек.

"Легенда об истории любви святых Петра и Февронии Муромских взволновала певца, и он специально приехал в Новгород, чтобы исполнить ее на открытии нашего фестиваля", - рассказала президент "Вече", актриса и кинорежиссер Светлана Дружинина. Полнометражный анимационный фильм покажут новгородским детям на одной из трех площадок фестиваля - в зале самой большой школы города.

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По ее словам, отбор на конкурс лучших игровых фильмов прошли 10 картин из 26 заявленных. Это киноленты: "28 панфиловцев", "Дама Пик", "Рай", "Ледокол", "Викинг", "Время первых" и другие. Как пояснила Дружинина, критериями для отбора картин послужили "объективные исследования исторических событий, уважительное и человечное отношение к ним". "Каждый фильм надо уметь считывать, как картину, литературу. Это образная система, которая имеет много планов", - добавила она.

Среди нововведений фестиваля 2017 года члены жюри назвали внеконкурсную и деловую программы, куда вошла ретроспектива фильмов, посвященных революции 1917 года: "Школа мужества", "Ветер", "Мать". К 95-летию режиссера Станислава Ростоцкого покажут его фильм "А зори здесь тихие" вместе с картиной 2015 года, снятой режиссером Ренатом Давлетьяровым по той же повести Бориса Васильева.

Жюри фестиваля, в 11-й раз проходящего в Великом Новгороде, возглавил экс-председатель Госкино РФ Армен Медведев. Ранее во вторник на встрече с журналистами он подчеркнул важность популяризации исторического кино.

"Мне очень понравилась работа отборщиков фестиваля и его программа. При нынешней организации кинопроизводства и проката целый ряд фильмов рассчитан на повышенное внимание зрителей… Но подчас они оказываются вне поля зрения фестивалей, жюри и дискуссий зрителей. Здесь, на фестивале, можно поговорить по существу, что эти ленты значат для нашего кино, его завтрашнего дня", - сказал Медведев.

О фестивале

В 2016 году "Вече" получил статус всероссийского. Он проводится в Великом Новгороде с 2003 года в рамках Федеральной программы "Культура России" при поддержке Министерства культуры и департамента культуры и туризма Новгородской области.

За годы проведения кинофестиваля в его работе приняли участие такие актеры и режиссеры, как Александр Сокуров, Сергей Соловьев, Людмила Гурченко, Зинаида Кириенко, Инна Макарова, Аристарх Ливанов, Алексей Петренко, Вениамин Смехов, Александр Лазарев, Светлана Немоляева, Дмитрий Золотухин и многие другие известные и начинающие кинематографисты.

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Персоны
Газманов, Олег Михайлович Гурченко, Людмила Марковна Смехов, Вениамин Борисович Боярский, Михаил Сергеевич Макарова, Инна Владимировна Золотухин, Валерий Сергеевич Ливанов, Аристарх Евгеньевич Петренко, Алексей Васильевич Дружинина, Светлана Сергеевна Сокуров, Александр Николаевич Соловьев, Сергей Александрович Немоляева, Светлана Владимировна Лазарев, Александр Александрович
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