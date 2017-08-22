Родион Газманов спел на открытии фестиваля исторического кино в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 августа. /ТАСС/. Звезды российского кинематографа Михаил Боярский, Светлана Тома, Николай Досталь, Юрий Чернов и другие открыли Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Вече" в Великом Новгороде. На церемонии в переполненном зрительском зале киноцентра "Россия" Родион Газманов исполнил песню из нового российского мультфильма "Сказ о Петре и Февронии", к которому он записал саундтрек.

"Легенда об истории любви святых Петра и Февронии Муромских взволновала певца, и он специально приехал в Новгород, чтобы исполнить ее на открытии нашего фестиваля", - рассказала президент "Вече", актриса и кинорежиссер Светлана Дружинина. Полнометражный анимационный фильм покажут новгородским детям на одной из трех площадок фестиваля - в зале самой большой школы города.

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По ее словам, отбор на конкурс лучших игровых фильмов прошли 10 картин из 26 заявленных. Это киноленты: "28 панфиловцев", "Дама Пик", "Рай", "Ледокол", "Викинг", "Время первых" и другие. Как пояснила Дружинина, критериями для отбора картин послужили "объективные исследования исторических событий, уважительное и человечное отношение к ним". "Каждый фильм надо уметь считывать, как картину, литературу. Это образная система, которая имеет много планов", - добавила она.

Среди нововведений фестиваля 2017 года члены жюри назвали внеконкурсную и деловую программы, куда вошла ретроспектива фильмов, посвященных революции 1917 года: "Школа мужества", "Ветер", "Мать". К 95-летию режиссера Станислава Ростоцкого покажут его фильм "А зори здесь тихие" вместе с картиной 2015 года, снятой режиссером Ренатом Давлетьяровым по той же повести Бориса Васильева.

Жюри фестиваля, в 11-й раз проходящего в Великом Новгороде, возглавил экс-председатель Госкино РФ Армен Медведев. Ранее во вторник на встрече с журналистами он подчеркнул важность популяризации исторического кино.

"Мне очень понравилась работа отборщиков фестиваля и его программа. При нынешней организации кинопроизводства и проката целый ряд фильмов рассчитан на повышенное внимание зрителей… Но подчас они оказываются вне поля зрения фестивалей, жюри и дискуссий зрителей. Здесь, на фестивале, можно поговорить по существу, что эти ленты значат для нашего кино, его завтрашнего дня", - сказал Медведев.

О фестивале

В 2016 году "Вече" получил статус всероссийского. Он проводится в Великом Новгороде с 2003 года в рамках Федеральной программы "Культура России" при поддержке Министерства культуры и департамента культуры и туризма Новгородской области.

За годы проведения кинофестиваля в его работе приняли участие такие актеры и режиссеры, как Александр Сокуров, Сергей Соловьев, Людмила Гурченко, Зинаида Кириенко, Инна Макарова, Аристарх Ливанов, Алексей Петренко, Вениамин Смехов, Александр Лазарев, Светлана Немоляева, Дмитрий Золотухин и многие другие известные и начинающие кинематографисты.