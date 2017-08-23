На Лазурном берегу Франции в 20-й раз стартует Фестиваль российского искусства

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Фестиваль российского искусства в 20-й раз стартует в среду на Лазурном берегу Франции в Каннах, где продлится в течение пяти дней - до 27 августа.

Организаторами самого крупномасштабного проекта России во Франции в области культуры выступают Министерство культуры РФ, МИД России, Центр кинофестивалей и международных программ, Российская академия художеств, Республика Марий Эл, а с французской стороны - мэрия Канн и Дворец фестивалей и конгрессов. Об этом ТАСС сообщила генеральный продюсер фестиваля, заслуженный деятель искусств РФ Татьяна Шумова.

"Культурная дипломатия"

"С 23 по 27 августа в Канне пройдет юбилейный, XX Фестиваль российского искусства - самый крупномасштабный проект России во Франции в области культуры, автором и организатором которого является Центр кинофестивалей и международных программ", - рассказала Шумова.

По ее словам, на протяжении 20 лет фестиваль представляет на Лазурном берегу Франции разнообразную, многогранную и яркую культуру России.

"За эти годы фестиваль стал одним из любимейших праздников летнего сезона города Канна. У него появились свои друзья, поклонники и завсегдатаи. Несмотря на все трудности, экономический кризис, который затронул не только Россию, но и страны Западной Европы, военные конфликты, санкции, мы каждой год находили возможность проводить фестиваль и представлять достижения современного российского искусства", - отметила собеседница ТАСС.

"Выражая духовную самобытность нации, наша российская культура представляет собой часть мирового культурно-исторического наследия", - продолжила Шумова. "В условиях сложной политической обстановки в мире все большее значение приобретает культурная дипломатия, которая как инструмент мягкой силы способна работать на укрепление международного авторитета страны", - сказала генеральный продюсер фестиваля.

Открытие юбилейной программы

В 2017 году оргкомитет подготовил специальную юбилейную программу, призванную продемонстрировать красоту и силу российского искусства.

За прошедшие годы на сцене Каннского Дворца фестивалей, где ежегодно проходит главный киносмотр мира, блистали звезды Большого и Кремлевского балетов, здесь восторженно рукоплескали ансамблям имени Александрова, Игоря Моисеева, Михаила Годенко, национальным ансамблям танца из Дагестана, Татарстана, Ингушетии и Северной Осетии.

Самые знаменитые симфонические оркестры под руководством Владимира Федосеева, Юрия Башмета и Владимира Спивакова знакомили каннскую публику с шедеврами русской классической музыки.

Юбилейный фестиваль откроется 23 августа на главной сцене Дворца фестивалей и конгрессов, в зале Гранд Аудиториум выступлением Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого. Прославленный коллектив, который по праву называют творческой лабораторией фольклористики и эталоном профессионального народного искусства, с большим успехом принимал участие в фестивале в 2003 году и был единогласно утвержден для юбилейной программы.

Еще одним героем первого фестивального дня станет президент Российской академии художеств, скульптор и живописец Зураб Церетели. Персональная выставка всемирно известного мастера под названием "Очарованный странник" будет открыта в фойе театра Дебюсси, где 26 августа Церетели проведет мастер-класс для всех тех, кто любит искусство.

Традицией последних лет также стала лития по всем воинам, погибшим во имя свободы, организуемая в преддверии официальной церемонии открытия фестиваля, которая пройдет 23 августа на русском военном каре мемориала Гран Жас. Впервые эта акция состоялась в 2014 году в связи со 100-летием начала Первой мировой войны и была высоко оценена руководством города и гостями фестиваля, с тех пор она вошла в официальную программу проекта.

"Русская ночь"

Второй фестивальный день ознаменуется рядом важных событий. Каждый год 24 августа - День освобождения Канн от оккупантов - отмечается парадом ветеранов. В этот памятный день по традиции Фестиваль российского искусства приглашает гостей и жителей Лазурного побережья на гала-концерт "Русская ночь". Мероприятие с участием прославленных коллективов, музыкантов, стилистов с каждым годом привлекает все больше гостей и почитателей русской культуры.

Главное событие "Русской ночи" - вручение почетного знака "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией". Его обладателями стали Морис Дрюон, Пьер Карден, Мишель Легран, Марина Влади, Мирей Матье, Шарль Азнавур, Патрисия Каас, Робер Оссейн, Вера Боккадоро и другие французские мастера искусства и друзья России.

Как стало известно ТАСС, почетную награду в этом году получит французский балетмейстер Лоран Илер. Ученик Рудольфа Нуреева и в недалеком прошлом звезда балета Парижской Оперы, он в настоящее время является художественным руководителем балета Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

Кино и балет

Продолжат фестивальную программу киносеансы. 25 августа будут показаны новые работы российских режиссеров Артема Михалкова и Александра Карпова. 27 августа состоится европейская премьера фильма Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского", которую генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" лично представит французской публике.

Последние два дня юбилейного фестиваля отданы балету. 26 и 27 августа на сцене Гранд Аудитории легендарного Дворца фестивалей и конгрессов в исполнении труппы Марийского государственного театра оперы и балета будут представлены "Эсмеральда" на музыку Цезаря Пуни и "Ромео и Джульетта" на музыку Сергея Прокофьева. Таким будет финал юбилейного смотра российского искусства на Лазурном берегу Франции.