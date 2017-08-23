Швеция выдвинула на "Оскар" фильм Рубена Эстлунда "Квадрат"

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СТОКГОЛЬМ, 23 августа. /ТАСС/. Шведский киноинститут определился в среду с выбором фильма, который в следующем году будет претендовать на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Им станет картина режиссера Рубена Эстлунда "Квадрат", которая была удостоена "Золотой пальмовой ветви" 70-го Каннского кинофестиваля.
В фильме Эстлунда высмеиваются пороки современного западного общества с его лицемерием и комплексами политической корректности. Главный герой киноленты - разведенный отец, воспитывающий двух дочерей и работающий смотрителем музея современного искусства, где готовится выставка, посвященная толерантности и солидарности. Центральный ее экспонат - размещенный посреди зала квадрат площадью четыре квадратных метра - "святилище доверия и доброжелательности", в котором посетители могут свободно высказать свои соображения на заявленную тему.
За стенами музея своим чередом идет жизнь двух непересекающихся миров - в одном обитают зажиточные мещане, предпочитающие экологически чистые электромобили и тщательно следящие за политкорректностью, в другом - малоимущие мигранты, нищие цыгане и бездомные люди. Однажды эти миры пересекаются: у главного героя крадут мобильный телефон с кошельком, что запускает непредвиденную цепь событий, которые полностью переворачивают его жизнь.
По мнению председателя Каннского жюри Педро Альмодовара, в фильме говорится о том, что политкорректность - это "еще одна диктатура, возможно, столь же ужасная, как и любая другая".
На счету Швеции 15 номинаций на "Оскар" и три награды. В последний раз представитель королевства получил заветную статуэтку в 1984 году - это был легендарный Ингмар Бергман с лентой "Фанни и Александр".
Шорт-лист номинантов в категории "Лучший фильм на иностранном языке" будет объявлен Американской киноакадемией 23 января 2018 года. Сама церемония пройдет 4 марта.