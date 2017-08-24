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Пара из России заняла призовое место на чемпионате мира по танго в Аргентине

Культура
24 августа, 6:18 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Лучшими в категории "сценическое танго" были признаны аргентинцы Аксель Аракаки и Агостина Тарчини

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Сагдиана Хамзина и Дмитрий Васин

Сагдиана Хамзина и Дмитрий Васин

© Елена Кондратьева/ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 августа. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Россияне Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина заняли призовое четвертое место в категории "сценическое танго" на чемпионате мира по этому танцу. Финал соревнований прошел в среду в культурно-спортивном комплексе "Луна-Парк" в Буэнос-Айресе.

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Лучшими были признаны аргентинцы Аксель Аракаки и Агостина Тарчини из города Ланус (провинция Буэнос-Айрес). Россию в финале также представляли Дмитрий Кузнецов и Ольга Николаева, Мария Васильева и Максим Герасимов, Станислав Фурсов и Екатерина Симонова, Максим и Наталья Лучко. Всего за право называться лучшими боролись 20 пар.

В прошлом году Васин и Хамзина, выступающие вместе второй год, заняли призовое пятое место. "Надеемся, что с каждым годом мы будем занимать место все выше и выше", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС россиянка.

Однако, как отметил ее партнер, они пока не знают, будут ли участвовать в следующем чемпионате. "Обычно я после каждого мундиаля говорю, что на следующий год мы уже не поедем: очень много работы в Москве. Но за несколько месяцев всегда принимаю решение, что надо ехать", - добавил Васин, который до выступлений с Хамзиной три раз занимал пятое место на ЧМ с другими партнершами.

Первый раз и сразу в финал

Впервые на соревнованиях в Аргентине выступали Максим и Наталья Лучко, которые гарантировали себе место в финале еще полтора месяца назад, победив на чемпионате Европы.

По словам Лучко, после европейского этапа соревнований у пары остались более положительные впечатления. "Чемпионат Европы - это настоящий праздник. Кроме самих соревнований люди постоянно проводят время вместе, проходят милонги (танцевальные вечера), все шикарно одеваются, и очень добрая и позитивная атмосфера", - отметила она.

Ранее в Буэнос-Айресе также определились чемпионы в категории "салонное танго". Победителями стали аргентинцы Херман Бальехо и Магдалена Гутьеррес. Из 41 пары, вышедшей в финал, восемь были из России. В итоговом зачете Васильева и Герасимов заняли шестое место, Васин и Хамзина - восьмое.

Чемпионат мира по танго проходит в двух категориях - "салонное" и "сценическое" танго. "Салонное танго" представляет собой классический стиль, для которого характерны медленные размеренные движения, включающие все основные шаги и фигуры танца. "Салонный" стиль традиционно противопоставляется постановочному сценическому, особенностями которого являются техника и зрелищность акробатических движений и фигур.

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