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Сериал "Гоголь" покажут в кинотеатрах

Культура
24 августа, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Для прокатной версии будет создано четыре кинокартины, каждая из которых объединит по две серии

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сериал "Гоголь" телеканала ТВ-3 станет первым в России кинопроектом, все части которого покажут в кинотеатрах. Об этом ТАСС в четверг сообщил продюсер картины Александр Цекало.

"Мы впервые попробовали все вместе показать многосерийный фильм в кинотеатрах, решили сделать франшизу, - сказал он. - Опыта у нас нет, поэтому мы тоже волнуемся. Если все получится, мы откроем "ящик Пандоры", и, возможно, станут снимать хорошие сериалы и показывать их в кино".

"Гоголь. Начало" стартует в российском прокате 31 августа в двух возрастных категориях 18+ и 16+.

Он состоит из восьми частей. Для прокатной версии будет создано четыре кинокартины - "Гоголь. Начало", "Гоголь. Заколдованное место", "Гоголь. Вий", "Гоголь. Страшная месть", каждая из которых объединит по две серии. Продолжения будут выходить через каждые полтора месяца.

Сюжет сериала переносит зрителей в мир произведений Николая Гоголя, где писатель (Александр Петров) расследует преступления.

Сценаристами проекта выступили Алексей Чупов и Наталья Меркулова, режиссер - Егор Баранов.

В ролях - Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова.

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