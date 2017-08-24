Путин отметил заслуги Мстислава Запашного почетной грамотой президента РФ

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой художественного руководителя коллектива "Великий русский цирк" Мстислава Запашного за развитие отечественной культуры и искусства. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.
"Наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Запашного Мстислава Мстиславовича - художественного руководителя коллектива "Великий русский цирк" Краснодарского края", - говорится в документе.
Отмечается, что Мстислав Запашный получил грамоту "за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность".
Мстислав Мстиславович родился в 1967 году и принадлежит к знаменитой династии цирковых артистов Запашных, которая берет свое начало в 1882 году. В труппе "Великого русского цирка" 48 артистов, 18 из них принадлежат к именитой цирковой династии.