Государственная картинная галерея имени художника Василия Нестеренко открылась в Москве

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Церемония открытия Государственной картинной галереи Василия Нестеренко прошла в выставочном зале "Домик Чехова".

"Сегодня мы презентуем этот особняк в центре Москвы в новом свете. Государственная картинная галерея имени художника Василия Нестеренко - это площадка для тех, кто любит и ценит русское реалистическое искусство", - сказал руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Во время торжественной церемонии Александр Кибовский и Василий Нестеренко подписали договор о передаче в дар Москве картин художника. Среди работ: триптих "Эхо прошедшей войны", картина "Берег спасения", "Вечерняя молитва".

По словам самого Нестеренко галерея его работ была организована еще в 2000-м году, но только сейчас для нее нашли площадку. "Сейчас в галерее около 30 работ. В моем архиве их во много раз больше. Чтобы все их показать потребуется несколько лет. Теперь для этого у меня есть своя площадка", - сказал Нестеренко.

О художнике

Василий Нестеренко известен как исторический баталист и автор храмовых росписей. В его архиве представлены исторические произведения, посвященные ключевым моментам российской истории. Среди значимых работ, посвященных ключевым моментам российской истории: "Избавление от Смуты", "Москва встречает героев Полтавы", "Отстоим Севастополь!", "Триумф Российского флота" и посвященная Первой мировой войне картина "Мы - русские, с нами Бог!".

Нестеренко воссоздавал росписи храма Христа Спасителя, а также расписывал многие храмы в России и за рубежом. К 1000-летию Русского монашества на Афоне художник расписал храм Святого великомученика и целителя Пантелеимона.