Шарль Азнавур даст концерты в Петербурге и Москве в апреле 2018 года

ПАРИЖ, 24 августа. /ТАСС/. Французский шансонье Шарль Азнавур выступит в Москве и Санкт-Петербурге весной будущего года. Об этом сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь певца Кристина Саркисян.

"В городе на Неве концерт мэтра пройдет 25 апреля 2018 года в Большом концертном зале "Октябрьский", - отметила представитель артиста. - Спустя три дня, 28 апреля, он выступит в российской столице на сцене Кремлевского дворца".

"Маэстро все время работает и не любит пауз", - заметила Саркисян.

Ранее в одном из интервью ТАСС Азнавур рассказал: "Красная площадь в Москве - одно из трех-четырех мест в мире, где мне хотелось бы спеть". Проект такого концерта обсуждался неоднократно, и певец надеется "вернуться к этому замыслу".

Азнавур родился 22 мая 1924 года в семье армянских эмигрантов в Париже. Его отец был музыкантом, но, чтобы прокормить родных, открыл в квартале небольшой ресторан. В заведении, которое называлось "Кавказ", кухня и музыка были русскими. "Вероятно, у нас давнее взаимное притяжение, - заметил как-то Азнавур. - Находясь в России, я никогда не чувствую себя за границей. Все так, будто я дома, в своей семье". Впервые певец побывал в Москве в 1963 году.

Его записи разошлись в мире общим тиражом 180 млн экземпляров. Он написал тексты для более 1300 песен. Телеканал CNN и журнал Time по итогам соцопроса, проведенного в 1998 году, признали его "самым значимым артистом в истории варьете XX столетия".