Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шарль Азнавур даст концерты в Петербурге и Москве в апреле 2018 года

Культура
24 августа, 21:22 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 24, августа. /ТАСС

Певец выступит 25 апреля в Большом концертном зале "Октябрьский", а спустя три дня - в Кремлевском дворце

Поделиться
Материал из 1 страницы
Шарль Азнавур

Шарль Азнавур

© Артем Геодакян/ТАСС

ПАРИЖ, 24 августа. /ТАСС/. Французский шансонье Шарль Азнавур выступит в Москве и Санкт-Петербурге весной будущего года. Об этом сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь певца Кристина Саркисян.

"В городе на Неве концерт мэтра пройдет 25 апреля 2018 года в Большом концертном зале "Октябрьский", - отметила представитель артиста. - Спустя три дня, 28 апреля, он выступит в российской столице на сцене Кремлевского дворца".

"Маэстро все время работает и не любит пауз", - заметила Саркисян.

Ранее в одном из интервью ТАСС Азнавур рассказал: "Красная площадь в Москве - одно из трех-четырех мест в мире, где мне хотелось бы спеть". Проект такого концерта обсуждался неоднократно, и певец надеется "вернуться к этому замыслу".

Азнавур родился 22 мая 1924 года в семье армянских эмигрантов в Париже. Его отец был музыкантом, но, чтобы прокормить родных, открыл в квартале небольшой ресторан. В заведении, которое называлось "Кавказ", кухня и музыка были русскими. "Вероятно, у нас давнее взаимное притяжение, - заметил как-то Азнавур. - Находясь в России, я никогда не чувствую себя за границей. Все так, будто я дома, в своей семье". Впервые певец побывал в Москве в 1963 году.

Его записи разошлись в мире общим тиражом 180 млн экземпляров. Он написал тексты для более 1300 песен. Телеканал CNN и журнал Time по итогам соцопроса, проведенного в 1998 году, признали его "самым значимым артистом в истории варьете XX столетия".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие призовое четвертое место в категории "сценическое танго"
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира
"Тигр"-трансформер
Фото
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
18
В Москве простились с Верой Глаголевой
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Международные следователи получили от РФ дополнительные данные о крушении MH17
2
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
3
ЦСКА сыграет с "Манчестер Юнайтед" на групповом этапе Лиги чемпионов
4
Путин: США никогда не раскроют данные о MH17, противоречащие версии о вине ополченцев
5
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
6
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
7
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама