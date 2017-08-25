Десятый международный кинофестиваль "Восток & Запад" откроется в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Десятый международный кинофестиваль "Восток & Запад. Классика и Авангард" откроется в пятницу в Оренбурге. Церемонию открытия будут вести актеры Юрий Стоянов и Данила Дунаев, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Фестиваль откроется на самой вместительной площадке - СКК "Оренбуржье", согласно традиции по звездной дорожке пройдут именитые кинокритики, актеры и кинорежиссеры. К своему первому юбилею кинофестиваль занял достойное место на карте международного фестивального движения между Европой и Азией", - сказал представитель регионального правительства.

После открытия состоится концерт группы "Челси" на площади перед комплексом, а завершится день показом кинокартины французского кинорежиссера Стефани Бризе "Жизнь женщины".

Десять кинокартин будут бороться за главный приз - статуэтку "Золотого сарматского льва", изготовленную по археологическому оригиналу из коллекции "Сарматское золото".

Жюри российского конкурса "Сплетенные параллели" возглавит продюсер Диана Ашимова (Казахстан). Большинство картин являются дебютами российских режиссеров. Еще десять кинокартин будут соревноваться в международном конкурсе, жюри которого возглавит кинорежиссер Рустем Абдрашев (Казахстан).

Также на юбилейном фестивале покажут новую конкурсную программу "Шаг", в рамках которой будут представлены 12 короткометражек продолжительностью от 11 до 30 минут. Спецпризом конкурса станет денежный взнос от спонсоров фестиваля на съемки нового сюжета. Все фильмы можно будет увидеть в трех кинотеатрах и парке под открытым небом бесплатно.

На открытии и закрытии фестиваля будут вручены традиционные призы "За вклад в киноискусство", имена получателей пока держатся в секрете. В предыдущие годы приз получал народный артист РСФСР режиссер Сергей Никоненко, российский режиссер Александр Митта, польский режиссер Кшиштоф Занусси, аниматор Гарри Бардин.

Из сердца Евразии

Впервые на фестивале внеконкурсную программу составят казахские фильмы под названием "Из сердца Евразии". Представители Казахстана привезут шесть картин, одна из которых - "Дорога к матери" режиссера Акана Сатаева - стала победителем первого Ялтинского международного кинофестиваля "Евразийский мост" в прошлом году.

Действие картины охватывает несколько исторических периодов: коллективизацию, джут, годы Великой Отечественной войны и послевоенное время. В центре повествования - судьба человека, прошедшего через тяжелые испытания, но всегда стремящегося вернуться домой, где его ждет мать.

За десять лет существования кинофестиваля "Восток & Запад" его участниками стали кинематографисты из более чем 50 стран. Кинофестиваль проводится совместными усилиями Министерства культуры РФ, правительства Оренбургской области и кинокомпании "Россфильм".