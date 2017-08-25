Театр Олега Табакова наградил ветеранов и объявил планы на новый сезон

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр под руководством Олега Табакова, известный под названием "Табакерка", наградил своих ветеранов и объявил планы, которые будут воплощены в новом, 32-м по счету, сезоне на двух сценах - "Сцене на Сухаревской" и на исторической сцене на Чистых прудах. По такому сценарию в пятницу провел сбор труппы ее лидер Олег Табаков.

Встреча после "летнего антракта" впервые прошла в новом здании "Табакерки" на Сухаревской, а не, как обычно, в "подвале" на Чистых прудах. Однако традиции остались прежними. Сбор труппы начался с награждения.

Олег Табаков вручил золотые и серебряные памятные значки ветеранам "Табакерки" - тем, кто проработал в театре 15 и 10 лет.

Среди награжденных артисты Ольга Красько, Иван Шибанов, Александр Фисенко, Евгений Миллер и другие сотрудники театра - всего 17 человек.

Труппе также были представлены "новобранцы" - выпускники Театральной школы Олега Табакова. В стажерскую группу приняты Наталья Попова, Андрей Хисамиев и Алексей Щелаковский.

Готовятся к премьере

Затем Табаков перешел к оглашению планов, которые будут осуществлены на двух площадках - "Сцене на Сухаревской" и "Сцене на Чистых прудах".

"Первая премьера на Сухаревской уже известна, - сказал Табаков. - Это будет российская премьера пьесы американского драматурга Джеффри Хэтчера "Кинастон", постановку которой осуществляет Евгений Писарев, сценография - Зиновия Марголина, роли репетируют Максим Матвеев, Аня Чиповская, Виталий Егоров, Михаил Хомяков, Анастасия Тимушкова, Евгения Борзых, Тимур Касимов. Премьерные спектакли состоятся 6,7,21,22 сентября".

"Зимой режиссер Филипп Григорьян приступит к постановке пьесы Фридриха Дюрренматта "Визит старой дамы". В многонаселенном спектакле будет занята почти вся труппа", - продолжил Табаков. По его словам, также в планах театра капитальное возобновление для большой сцены легендарного спектакля Владимира Машкова "Страсти по Бумбарашу" с новым составом исполнителей.

"На исторической "Сцене на Чистых прудах" состоится режиссерский дебют Алены Лаптевой и артистки МХТ Яны Колесниченко со спектаклем по сценарию знаменитого фильма Федерико Феллини "Ночи Кабирии", - сообщил Табаков.

Открытие сезона

Новый сезон Театра Олега Табакова откроется в субботу, 26 августа, сразу на двух площадках - "Сцене на Чистых прудах" и "Сцене на Сухаревской". По традиции, в последнюю неделю августа будут показаны самые популярные спектакли репертуара и премьеры прошедшего сезона.

На афише "Сцены на Сухаревской" на 26 и 27 августа объявлены "Волки и овцы" - спектакль по пьесе Александра Островского в постановке Константина Богомолова, в ролях заняты Аня Чиповская, Сергей Угрюмов, Роза Хайруллина, Дмитрий Куличков, Александр Фисенко и другие. 28 и 29 августа будет представлена "Катерина Ильвовна" - хореодрама Аллы Сигаловой по очерку Николая Лескова. Завершит парад премьер 30 августа "Школа жен" по Мольеру.

В репертуаре "Сцены на Чистых прудах" с 26 по 30 августа также значатся три названия: комедия Александра Островского "На бойком месте", "Скамейка" по пьесе Александра Гельмана и "Дьявол" по повести Льва Толстого.