Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Театр Олега Табакова наградил ветеранов и объявил планы на новый сезон

Культура
25 августа, 14:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Новый сезон откроется сразу на двух площадках 26 августа, в последнюю неделю месяца будут показаны самые популярные постановки и премьеры прошлого сезона

Поделиться
Материал из 1 страницы
Художественный руководитель театра-студии "Табакерка" Олег Табаков

Художественный руководитель театра-студии "Табакерка" Олег Табаков

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр под руководством Олега Табакова, известный под названием "Табакерка", наградил своих ветеранов и объявил планы, которые будут воплощены в новом, 32-м по счету, сезоне на двух сценах - "Сцене на Сухаревской" и на исторической сцене на Чистых прудах. По такому сценарию в пятницу провел сбор труппы ее лидер Олег Табаков.

Встреча после "летнего антракта" впервые прошла в новом здании "Табакерки" на Сухаревской, а не, как обычно, в "подвале" на Чистых прудах. Однако традиции остались прежними. Сбор труппы начался с награждения.

Олег Табаков вручил золотые и серебряные памятные значки ветеранам "Табакерки" - тем, кто проработал в театре 15 и 10 лет.

Среди награжденных артисты Ольга Красько, Иван Шибанов, Александр Фисенко, Евгений Миллер и другие сотрудники театра - всего 17 человек.

Труппе также были представлены "новобранцы" - выпускники Театральной школы Олега Табакова. В стажерскую группу приняты Наталья Попова, Андрей Хисамиев и Алексей Щелаковский.

Готовятся к премьере

Затем Табаков перешел к оглашению планов, которые будут осуществлены на двух площадках - "Сцене на Сухаревской" и "Сцене на Чистых прудах".

"Первая премьера на Сухаревской уже известна, - сказал Табаков. - Это будет российская премьера пьесы американского драматурга Джеффри Хэтчера "Кинастон", постановку которой осуществляет Евгений Писарев, сценография - Зиновия Марголина, роли репетируют Максим Матвеев, Аня Чиповская, Виталий Егоров, Михаил Хомяков, Анастасия Тимушкова, Евгения Борзых, Тимур Касимов. Премьерные спектакли состоятся 6,7,21,22 сентября".

"Зимой режиссер Филипп Григорьян приступит к постановке пьесы Фридриха Дюрренматта "Визит старой дамы". В многонаселенном спектакле будет занята почти вся труппа", - продолжил Табаков. По его словам, также в планах театра капитальное возобновление для большой сцены легендарного спектакля Владимира Машкова "Страсти по Бумбарашу" с новым составом исполнителей.

"На исторической "Сцене на Чистых прудах" состоится режиссерский дебют Алены Лаптевой и артистки МХТ Яны Колесниченко со спектаклем по сценарию знаменитого фильма Федерико Феллини "Ночи Кабирии", - сообщил Табаков.

Открытие сезона

Новый сезон Театра Олега Табакова откроется в субботу, 26 августа, сразу на двух площадках - "Сцене на Чистых прудах" и "Сцене на Сухаревской". По традиции, в последнюю неделю августа будут показаны самые популярные спектакли репертуара и премьеры прошедшего сезона.

На афише "Сцены на Сухаревской" на 26 и 27 августа объявлены "Волки и овцы" - спектакль по пьесе Александра Островского в постановке Константина Богомолова, в ролях заняты Аня Чиповская, Сергей Угрюмов, Роза Хайруллина, Дмитрий Куличков, Александр Фисенко и другие. 28 и 29 августа будет представлена "Катерина Ильвовна" - хореодрама Аллы Сигаловой по очерку Николая Лескова. Завершит парад премьер 30 августа "Школа жен" по Мольеру.

В репертуаре "Сцены на Чистых прудах" с 26 по 30 августа также значатся три названия: комедия Александра Островского "На бойком месте", "Скамейка" по пьесе Александра Гельмана и "Дьявол" по повести Льва Толстого.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Табаков, Олег Павлович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
18
В Москве простились с Верой Глаголевой
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать ученые степени
2
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
3
Из-за сильного дождя под Петербургом подтопило несколько домов и улиц
4
Фурсенко: "Зенит" обязан выходить из группы Лиги Европы
5
Убит депутат парламента Чечни
6
Генштаб ВС РФ: в Сирии появилась новая группировка более чем из 25 тыс. боевиков
7
Ученые разгадали тайну гибели первой в истории подлодки, потопившей корабль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама