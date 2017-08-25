Режиссер Кулябин представит в Мюнхене постановку по "Колымским рассказам"

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НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Главный режиссер новосибирского театра "Красный факел" Тимофей Кулябин ставит в Мюнхене спектакль по "Колымским рассказам" Варлама Шаламова. Об этом он рассказал на творческой встрече со зрителями в пятницу.
"Мюнхенский театр мне предложил [поставить] любое название, которое я хочу, спустя какое-то время я предложил им "Колымские рассказы" Шаламова. Взаимосвязь именно с этим городом очень внятна, потому что Мюнхен - город, где родилась нацистская партия, это город Гитлера во многом, и рядом находится Дахау - первый немецкий исправительный лагерь", - сказал Кулябин
По его словам, мюнхенцам эта тема "может быть понятна: они представляют, что такое лагерь". Режиссер добавил, что идея рассказать жителям Германии о Колыме родилась у него именно после посещения Дахау. Премьера запланирована на 3 марта 2018 года.
По задумке, действие спектакля будет происходить в большой холодильной камере для мяса. Пять помещенных в нее актрис, рассказал постановщик, будут "совершать ряд физических и психологических действий". Их будет снимать видеокамера, картинку с которой зрители увидят на экране. Кулябин признался, что впервые готовит драматическую постановку на неизвестном ему иностранном языке.
Режиссер, известный скандальной постановкой оперы "Тангейзер" в Новосибирском театре оперы и балета, завоевал любовь европейских зрителей трактовкой пьесы Чехова "Три сестры", действие которой перенесено в наши дни, а актеры общаются между собой с помощью жестов. Пьеса получила "Золотую маску" в России и получила положительные отзывы на театральном фестивале в Вене. На осень запланированы гастроли во Франции, расходы на которые взяла на себя принимающая сторона.
"Колымские рассказы" Варлама Шаламова описывают жизнь заключенных Северо-Восточного исправительно-трудового лагеря (Севвостлага), где сам автор провел 14 лет. Они были впервые опубликованы в 1966 году в США.