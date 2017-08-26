Александринский театр в рамках "Русских сезонов" показал японским зрителям "Гамлета"

ТОКИО, 26 августа. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Александринский театр показал в субботу спектакль "Гамлет" в японской деревне Тога (префектура Тояма), где был построен масштабный комплекс репетиционных залов и сценических площадок. Выступление прошло в рамках фестиваля "Русские сезоны", который стартовал в стране в июне.

"В постановке принимают участие около 30 зарубежных артистов, в том числе из Аргентины, Греции, Китая и Японии. Как таковых реплик у них не очень много, но все они на их родных языках. Это новый вариант постановки, специально адаптированный под площадку в Тоге, под сцену и акустику", - рассказал по телефону корреспонденту ТАСС постановщик спектакля, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.

Он также выразил мнение, что "по сути камерная обстановка в японском театре позволила создать особую атмосферу с точки зрения контакта артистов и публики". "Но есть и некоторые трудности, связанные с тем, что зрители будут читать титры. Ведь это драматическая постановка, где главным элементом является слово и игра артистов", - сказал он.

Кроме того, по мнению Фокина, очень важен тот факт, что гастроли театра проходят в рамках фестиваля "Русские сезоны". "Это важное международное событие, в нынешней международной обстановке любые культурные контакты имеют важное значение", - отметил художественный руководитель Александринского театра.

Фестиваль "Русские сезоны" станет прологом перекрестного года России и Японии, которым объявлен 2018 год. Программа включает свыше 200 мероприятий, которые будут проходить на протяжении года в 42 городах Японии. Предполагается, что зрителями мероприятий в рамках "Русских сезонов" станут свыше 3 млн человек.

"Русские сезоны" представят в Японии более 20 российских учреждений культуры, среди которых Большой и Мариинский театры, Эрмитаж, Малый драматический театр, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Никулина, Театр драмы имени А. С. Пушкина, Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Симфоническая капелла России, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), Государственный казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".