Канадская певица Шанайа Твейн раскрыла секрет строки про Брэда Питта в ее песне 1997 года

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Известная канадская певица Шанайа Твейн рассказала, каким образом в ее хите That Don't Impress Me Much 1997 года появилась строка про Брэда Питта. По ее словам, поводом стали скандальные снимки обнаженного актера, попавшие в прессу в то время.

В интервью журналу Billboard Твейн рассказала, что, сочиняя композиции для альбома Come On Over, в выходные решила испечь печенье с подружкой. Тогда певица и услышала по телевизору репортаж о скандальных снимках Питта, встречавшегося на тот момент с актрисой Гвинет Пэлтроу.

"Все это походило на настоящее исступление. Помнится, я подумала, а в чем все дело, что в этом особенного. Лично меня все это особенно не впечатлило", - заметила Твейн.

Она подчеркнула, что вовсе не пыталась задеть или спровоцировать самого актера. "Я не сосредоточивалась на Брэде Питте. Просто это была ассоциация на тот момент, я размышляла о том, почему люди чему-то придают значение, а чему-то нет. Естественно, на его месте мог оказаться любой привлекательный парень", - пояснила певица.

Ее пятый по счету студийный альбом под названием Now поступает в продажу 29 сентября.

Брэд Питт завоевал в 2014 году премию "Оскар" за продюсирование фильма "12 лет рабства" (12 Years a Slave, 2013). Среди наиболее известных фильмов с его участием - "Интервью с вампиром" (Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles, 1994), "Семь лет в Тибете" (Seven Years in Tibet, 1997), "Бойцовский клуб" (Fight Club, 1999), "Двенадцать друзей Оушена" (Ocean's Twelve, 2001), "Мистер и миссис Смит", "Тринадцать друзей Оушена" (Ocean's Thirteen, 2007).