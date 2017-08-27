СМИ: во время международного фестиваля в Грузии скончался муж скрипачки Лианы Исакадзе

ТБИЛИСИ, 27 августа. /ТАСС/. Виолончелист Тамаз Чачава, муж знаменитой грузинской скрипачки Лианы Исакадзе, скончался в Батуми, где сейчас проходит международный фестиваль "Ночные серенады - 2017". Об этом сообщило в воскресенье Общественное телевидение Грузии.

По его информации, музыкант почувствовал себя плохо в перерыве после первой части выступления супруги, врачи скорой помощи доставили его в больницу, но спасти не смогли. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Как сообщил оргкомитет, фестиваль продолжится и будет посвящен памяти Чачавы. Министерство культуры Грузии "выразило глубокие соболезнования семье и близким скончавшегося музыканта".

Проживавшие в последние годы в Германии Исакадзе и Чачава, состоявшие в браке более 40 лет, часто приезжали в Грузию для участия в музыкальных и благотворительных мероприятиях. В частности, по инициативе скрипачки проводится фестиваль "Ночные серенады".

Нынешний смотр открылся в Батуми 26 августа. Заключительный гала-концерт состоится 31 августа в Тбилиси.