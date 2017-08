Кендрик Ламар завоевал премию MTV Video Music Awards в шести номинациях

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Рэпер Кендрик Ламар стал обладателем престижной премии MTV Video Music Awards в шести номинациях, добившись лучшего показателя среди всех соискателей. При этом звание лучшего исполнителя 2017 года присуждено британскому поп-певцу Эду Ширану.

34-я церемония вручения MTV Video Music Awards завершается в воскресенье в Инглвуде (штат Калифорния).

Фавориты премии

Видеоклип Ламара Humble был выдвинут на соискание премии в восьми категориях, включая самую престижную - "Лучший видеоклип года". На эту номинацию претендовали канадец The Weeknd с клипом Reminder, американец Бруно Марс с 24K Magic, канадка Алессия Кара с композицией Scars To Your Beautiful и диджей Халид с видео Wild Thoughts, в котором снялись Рианна и Брайсон Тиллер.

Humble, в котором воспроизведена тема знаменитой фрески "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи, считается гротескным отображением излишков славы и повсеместности социальных сетей. Этот видеоклип удостоен награды за лучшие режиссуру, художественное руководство, визуальные эффекты.

В категории "Лучший исполнитель" признан Эд Ширан. За звание также боролись Ламара, Бруно Марса, The Weeknd, новозеландскую исполнительницу Лорд и американку Ариану Гранде. Именно на ее концерте в английском Манчестере 22 мая был совершен теракт, унесший жизни 22 человек. Певице присвоено звание почетного жителя города Манчестер.

Награда в категории "Лучшее поп-видео" вручена американской группе Fifth Harmony в дуэте с рэпером Гуччи Мэйном. Приз у них оспаривали канадец Шон Мендес (Treat You Better), Эд Ширан (Shape of You), британец Гарри Стайлс из группы One Direction с композицией Sign Of The Times. Пятерку соискателей замыкали Кэти Перри с внуком известного ямайского музыканта Боба Марли Скипом (Chained To The Rhythm) и поп-звезда из США Майли Сайрус (Malibu).

В одной из самых престижных номинаций - "Лучшее хип-хоп видео" - Ламару уступили Биг Шон (Bounce Back), Чанселор Беннетт (Same Drugs), D.R.A.M. вместе с Лилом Ехти (Broccoli), Мигос с Лилом Узи Вертом (Bad & Boujee). Упустили свой шанс диджей Халид с видео I’m The One, в котором снялись Джастин Бибер, Куаво, Чанселор Беннетт (псевдоним - Chance the Rapper) и Лил Уэйн.

Самая большая неудача постигла Кэти Перри. Ее ролик Chained to the Rhythm был номинирован в четырех категориях, включая "Лучшее поп-видео" и "Лучшие визуальные эффекты". В итоге Перри осталась без наград и покидает Калифорнию с пустыми руками.

Без Бейонсе

В прошлом году "Лучшим видеоклипом года" был признан ролик певицы Бейонсе на композицию Formation. В этом году исполнительница, которая в июне родила двойню, сделала творческую паузу и не выпустила ничего нового за время, оговоренное правилами MTV. Супруг певицы рэпер Джей-Зи выпустил альбом "4:44", однако тоже не уложился в предписанные временные сроки.

Премия MTV Video Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году, став впоследствии одной из самых престижных наград в сфере создания музыкальных видео. Ее лауреатам традиционно вручают статуэтки в виде астронавта в скафандре с флагом, на котором изображен логотип телеканала.