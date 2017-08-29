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Малый театр в 262-м сезоне поставит Дюрренматта, Гоголя и Островского

Культура
29 августа, 0:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

По словам худрука театра Юрия Соломина, открытие сезона состоится 2 сентября, на основной сцене будет показана комедия "Горе от ума" , а в филиале на Ордынке сыграют "Тайны мадридского двора"

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Художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин

Художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Малый театр поставит в новом, 262-м по счету, сезоне спектакли по произведениям Фридриха Дюрренматта, Николая Гоголя и Александра Островского. Планы сценического коллектива будут озвучены во вторник на сборе труппы. О некоторых проектах в интервью ТАСС рассказал художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин.

Парад премьер

"Мы открываем 262-й сезон, намечаем планы на будущее, подводим итог сделанного, думаем, как будем жить дальше", - отметил Соломин. "Из уже определившихся планов, - продолжил он, - могу назвать "Визит старой дамы". Эту трагикомедию Фридриха Дюрренматта у нас ставит режиссер из Израиля Илан Ронен, спектакль густонаселен, поэтому в нем будет занята почти вся труппа".

Сам Соломин, по его словам, готовит к выпуску гоголевскую "Женитьбу", над которой работает как режиссер. "Среди исполнителей ролей много молодых актеров, а также наши звезды Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Борис Клюев", - перечислил Соломин.

"Будет еще несколько новых спектаклей, среди которых обязательно будет Островский", - заверил худрук Малого театра, который по праву называют "Домом Островского".

"Потом надо обкатать еще те постановки, которые выпущены в конце прошлого сезона и пока значатся премьерными. В их числе, к примеру, "Маленькие трагедии" Пушкина, которые поставил Вячеслав Езепов и сам играет все роли. Спектакль идет в филиале на Ордынке", - пояснил Соломин.

"А на основной сцене "под занавес" прошлого сезона режиссер Антон Яковлев выпустил шекспировского "Короля Лира", там же в конце апреля состоялась премьера спектакля по пьесе Островского "Таланты и поклонники" в постановке Владимира Драгунова", - отметил худрук Малого, добавив, что еще одной крупной работой стал "Царь Борис" по пьесе Алексея Толстого в постановке Владимира Бейлиса.

"Когда-то у нас шла вся драматическая трилогия Алексея Константиновича Толстого - "Смерть Иоанна Грозного", "Царь Федор Иоаннович" и "Царь Борис", - напомнил Соломин. - Очень хотелось восстановить все три спектакля, но пока получилось вернуть на сцену только последний. И это пришлось как раз к 200-летию со дня рождения автора трилогии (А. К. Толстой родился 24 августа (5 сентября) 1817 года - прим. ТАСС)."

Гастрольные маршруты

Соломин рассказал, что летом возглавляемой им труппе пришлось немало поездить по России. Гастроли Малого театра состоялись в Чите, Улан-Удэ, Курске, Брянске.

"Повсюду нас встречали очень тепло, и наши спектакли шли с аншлагом, - отметил Соломин. - Мы возили лучшее из нашего репертуара - постановки по произведениям Островского, Горького, Льва Толстого, Чехова. И билетов было не достать".

Похоже, эта ситуация повторится и в Казани, где с 14 по 19 сентября пройдут гастроли Малого театра. Будут показаны три спектакля: комедия Александра Дюма-отца "Молодость Людовика ХIV" и пьесы Островского "Не все коту масленица" и "Сердце не камень". Как сообщается на сайте театра, все билеты на гастрольные спектакли уже проданы.

Отвечая на вопрос о ценовой политике, Соломин сообщил, что Малый театр не собирается повышать цены на билеты, тем более в начале сезона.

"Кстати, на гастроли отправится часть труппы, а другая часть будет играть спектакли в Москве, причем, на двух площадках - на основной сцене и на Ордынке", - уточнил худрук.

Открытие сезона

Соломин сообщил, что открытие 262-го сезона состоится 2 сентября и пройдет на обеих сценах.

"На основной сцене будет показана комедия Грибоедова "Горе от ума", а на Ордынке сыграют "Тайны мадридского двора" Скриба и Легуве", - сказал руководитель Малого театра.

По его словам, первый спектакль идет уже 17 лет, и все время с аншлагом. "На 2 сентября тоже все билеты раскуплены", - добавил Соломин, который исполняет в этом спектакле роль Фамусова.

"А "Тайны мадридского двора" были показаны уже 500 раз, и до сих пор востребованы публикой", - констатировал художественный руководитель Малого театра.

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Персоны
Соломин, Юрий Мефодьевич
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