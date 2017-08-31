Интриганка, танцовщица, игрок: какой была Матильда Кшесинская

О ней написаны биографические книги, сама она оставила подробные мемуары, в которых, возможно, правда смешалась с вымыслом. Кшесинская прожила невероятно долгую жизнь, в которой были влиятельные покровители и поклонники, азартные игры, сцена, эмиграция и даже легенда о сокровищах.

Любимица отца

Развернуть Матильда Кшесинская с отцом, 1898 год © Wikimedia Commons Матильда Кшесинская с отцом, 1898 год © Wikimedia Commons

Семья Матильды Кшесинской — которую дома ласково называли Маля — была творческой. Ее дед, известный скрипач-виртуоз, в свое время считался первым тенором Варшавской оперы, он обладал голосом необычайной яркости и мягкости. Отец балерины Феликс Кшесинский занимался хореографией с 8-летнего возраста. В 1835 году он впервые танцевал перед императором Николаем Павловичем, который, говорят, любил польские танцы, в особенности мазурку. Переехав в Петербург, Феликс блистал на сцене, а его исполнение мазурки считалось образцовым. Кшесинская утверждала, что именно благодаря ее отцу этот польский танец стал одним из основных бальных танцев в России.

Отец Матильды сколотил состояние, был человеком хлебосольным, в их городской квартире и загородном поместье всегда было много гостей. Семья принадлежала к польской Римско-католической церкви, и религиозные праздники отмечали в соответствии с канонами. Например, в Сочельник на стол подавали 13 постных рыбных блюд, каждое из которых имело особое значение, а к Пасхе глава семьи сам готовил куличи.

Кшесинская утверждала, что была любимицей отца. "Он угадывал мое влечение к театру, природное дарование и надеялся, что я поддержу славу его семьи на сцене, где блистали его отец и он сам", — писала она. День рождения Мали праздновали летом в имении с особым размахом. Ее поздравляли крестьяне, приезжали гости, а после вкусного обильного ужина с обязательным шведским пуншем устраивали фейерверки.

Польская графиня

В мемуарах Кшесинская излагает интригующую историю происхождения своей фамилии, которую, впрочем, кто-то сочтет красиво придуманной легендой.

Кшесинская утверждает, что на самом деле графский род, к которому она принадлежала, имел фамилию Красинские. Но якобы в XVIII веке среди ее предков разгорелась борьба за наследство. И тогда ее деда буквально спас от гибели французский воспитатель, который вывез мальчика в Париж и для безопасности записал "Кшесинским". Матильда утверждала, что у ее отца, как доказательство благородного происхождения, хранилось кольцо с гербом графов Красинских, а ребенком Феликс часто ездил во дворец Красинских в Польшу и ежемесячно получал определенную сумму денег. Это, писала балерина, являлось доказательством происхождения.

Любопытно и то, что эта фамилия "всплыла" в документах Матильды еще раз. Будучи в эмиграции и замужем за великим князем Андреем Владимировичем (внуком Александра II), она была Романова-Красинская. Тогда же, кстати, Матильда перешла из католичества в православие.

Кшесинская номер два

Развернуть Прима-балерина Мариинского театра Матильда Кшесинская © Studio Helene Mrosowski/Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images Прима-балерина Мариинского театра Матильда Кшесинская © Studio Helene Mrosowski/Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Петербургская публика знала и другую Кшесинскую — старшую сестру Матильды Юлию (именно ее называли "Кшесинской первой"). Известным танцором был и брат Юзя. О талантах своих родственников Матильда писала только в превосходной степени: по ее словам, сестра была очень красива и лучше всех исполняла характерные танцы, брат тоже был красивым и во многом походил на отца.

Кшесинская не скупилась на похвалы, вспоминая и о своих достижениях на сцене. Балерина писала, что ее выделяли с самого детства, еще в Императорском хореографическом училище. Впрочем, положительные отзывы о ней оставили и балетные критики. Например, Александр Плещеев (сын поэта Плещеева) писал: "Снова блеснула мадемуазель Кшесинская. За несколько лет до дебюта она еще совсем маленькой девочкой выступала в "Пахите" знаменитого исполнителя мазурки, и уже тогда ареопаг знатоков балета предсказал ей блестящее будущее". Судя по всему, Кшесинская была и невероятно трудолюбивой — согласно "Ежегоднику Императорских театров" за 1890–1891 годы она танцевала в 22 балетах и 21 опере.

За ней закрепилась слава интриганки. Считалось, что Матильда подстраивала весь репертуар под себя. Например, в балете "Жемчужина", который шел во время коронационных торжеств, специально для нее ввели партию Желтой жемчужины. Якобы именно она вынудила уйти со своего поста директора Императорских театров Сергея Волконского. Причиной стало ее "недопустимое поведение": Кшесинская заменила предоставленный дирекцией неудобный костюм на свой собственный. Администрация оштрафовала балерину, а та обжаловала решение. В результате скандала директор театра ушел в отставку.

Увлеченная кокетка

"От природы я была кокеткой", — признавалась Матильда и подробно вспоминала, что, например, в хореографическом училище девочки и мальчики обучались отдельно и "нужна была определенная сноровка и хитрость, чтобы перебрасываться записочками". Однако для нее, судя по всему, преград не было. Однажды она отказалась отвечать урок по географии: ей было стыдно перед молодым учителем, который ей нравился, выходить к доске в клетчатых чулках и теплых ботинках.

Или вот история с англичанином Макферсоном. Ей было 14 лет, а он, чуть постарше, приехал в загородное имение Кшесинских с невестой. Маля была в ярости и решила отомстить. Добилась того, что он пошел гулять с ней, а после стал присылать цветы и писать любовные письма. Кончилось это тем, что свадьба Макферсона расстроилась. "Это был первых грех на моей совести", — признавалась Кшесинская.

Сокровища Матильды

Развернуть Матильда Кшесинская с сыном Володей, 1910 год © Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images Матильда Кшесинская с сыном Володей, 1910 год © Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Существует легенда о потерянном кладе Матильды Кшесинской, стоимость которого — якобы около $200 млн. Она и правда писала, что в смутные дни 1917-го свой золотой венец сдала на хранение в Кредитное товарищество, 11 ящиков поместила в Азовско-Донской банк, квитанции от которого потом хранила до последнего. Лучшие ее украшения до переворота находились в сейфе у Фаберже, но потом их пришлось забрать — сам Фаберже опасался обысков и конфискации. "Эти ценности и все, что мне удалось вынести из дома, я сложила в отдельный ящик и сдала в Государственный кредитный банк на Фонтанке, дом №74Б, причем умышленно занизив их стоимость, чтобы меньше платить за хранение. Я находилась в стесненном материальном положении и не могла потратить крупную сумму", — признавалась потом балерина.

Впрочем, в июле 1917 года Матильда отправилась со своим сыном в Кисловодск — в надежде, что жизнь вернется в привычное русло. Этого не случилось, и в итоге она бежала из России.

Страстный игрок

Развернуть © Студия фотографии Императорского Мариинского театра/Wikimedia Commons © Студия фотографии Императорского Мариинского театра/Wikimedia Commons

Рассказывают, что уже в эмиграции Кшесинская любила играть в рулетку. Напарницей ее якобы была балерина Анна Павлова. Ставила Матильда всегда на одно число, за что получила прозвище "Мадам Семнадцать".

На самом деле впервые за игровой стол балерина села еще в 1891 году, оказавшись в Монте-Карло. Поставив 250 франков на число "17", она сразу выиграла. Удача поначалу сопутствовала ей.

Ее страсть к игре была описана в новелле Бласко Ибаньеса "Пожирательница". Героиня произведения, в которой легко угадывается Кшесинская, живет в особняке на Ривьере, проиграв миллионы, она вынуждена сокращать свои расходы и распродавать драгоценности.

В последние десятилетия светские балы и многочисленные интриги Кшесинской отошли, кажется, на второй план. Как и многие люди, бежавшие из советской России, Матильда и ее муж, князь Андрей, вели жизнь более скромную и замкнутую, нежели на родине.

Звезда Императорского театра активно занималась преподаванием — у нее была своя большая балетная школа. Например, в 1938–39 учебном году там занимались 150 учеников. Среди подопечных Кшесинской была молодая Марго Фонтейн, позже ­— легендарная партнерша Рудольфа Нуреева.

Судя по всему, авторитет Кшесинской в мире балета был немалым. Когда в 1950 году в Лондоне была создана Федерация русского классического балета, Матильду попросили взять над ней шефство. В это объединение вошло 15 балетных школ, ее целью декларировалось сохранение канонов русского классического танца и обучение с помощью методики, разработанной в императорских балетных училищах. Матильда согласилась, ей "пришлась по душе идея продолжения традиции русского балета в английских школах танца".

Матильда Кшесинская скончалась в Париже 6 декабря 1971 года, в возрасте 99 лет. Ее похоронили в одной могиле с мужем на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем.

Елена Васильева