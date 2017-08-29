На мусульманском кинофестивале в Казани покажут фильмы из Мальты, Филиппин и Мьянмы

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Режиссеры из Мьянмы, Мальты и Филиппин впервые подали заявки на участие своих фильмов в XIII Международном фестивале мусульманского кино, который пройдет в сентябре в Казани, сообщил во вторник журналистам министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин.

"Впервые на фестиваль поступили заявки от кинематографистов Мальты, Мьянмы и Филиппин. Также представлены работы кинематографистов России, Ирана, Египта, Турции. Всего за призы фестиваля будут бороться 60 номинантов из 27 стран мира, в том числе 13 фильмов - это производство Республики Татарстан", - сказал Сибагатуллин.

Как уточнила ТАСС программный директор фестиваля Альбина Нафигова, мальтийский фильм стал участником конкурса, а картины из Мьянмы и Филиппин будут показаны вне конкурса.

Всего организаторы получили 782 заявки от представителей 61 страны. Помимо традиционных работ в формате полного игрового, полного документального, короткого игрового и короткого документального метра в этом году выделены специальные конкурсные позиции - номинация "Россия молодая" (разножанровые ленты молодых российских режиссеров) и "Секция национального кино", в рамках которой будут представлены все значимые фильмы, созданные в Татарстане за последний год.

Оценивать конкурсную программу будет жюри под председательством народного артиста России, режиссера и сценариста Николая Досталя. Гостями фестиваля станут актеры Наталья Варлей, Светлана Светличная, Владимир Конкин, Анна Снаткина, Леонид Кулагин, Виктор Мережко, Марат Башаров, Кирилл Плетнев, продюсер Рубен Дишдишян, киновед Кирилл Разлогов.

XIII Международный фестиваль мусульманского кино пройдет в Казани с 5 по 11 сентября, это один из крупнейших киносмотров в России, проводимый ежегодно с 2005 года. Программу форума традиционно составляют фильмы, несущие идеи миротворчества, веротерпимости, толерантности, рассказывающие о способах построения межнационального сотрудничества.