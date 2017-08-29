Во Франции неизвестный подарил музею картину основателя примитивизма

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ТАСС, 29 августа. Пожелавший остаться неизвестным посетитель подарил Музею наивного искусства во французском городке Лаваль картину стоявшего у истоков примитивизма художника Анри Руссо (1844-1910). Об этом сообщила во вторник радиостанция Franceinfo.
По словам директора музея Антуанетты Ле Фалье, вернувшись из отпуска, она обнаружила картину Руссо на своем столе. К подарку прилагался сертификат подлинности и письмо, в котором аноним объяснял причины, побудившие его сделать такой подарок.
"Придя в музей в начале августа, посетитель был разочарован, что в родном городе Анри Руссо есть лишь три его полотна", - рассказала Ле Фалье. На небольшом полотне в легко узнаваемой авторской манере изображен сельский пейзаж.
Один из самых ярких представителей наивного искусства Анри Руссо родился в Лавале в семье простого рабочего. Отслужив в армии, он стал работать на таможне, поэтому получил прозвище "таможенник". Руссо начал карьеру художника в 41 год, обучался живописи самостоятельно. На своих полотнах самоучка изображал предместья Парижа, фантастические виды тропических лесов, а также писал портреты.
Полотна Руссо представлены во многих музеях мира. Художник известен и российской публике: в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина выставлены четыре его картины. Среди них "Вид парка Монсури "и "Нападение ягуара на лошадь".