Россия станет почетным гостем Парижского книжного салона 2018 года

ПАРИЖ, 31 августа. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Российская Федерация приглашена в качестве почетного гостя на 38-й Парижский книжный салон, который пройдет во французской столице с 16 по 19 марта следующего года. Об этом, как сообщило в четверг агентство AFP, объявил организатор знаменитого салона, Национальный профсоюз книгоиздателей (SNE).

"Литературные, культурные и исторические связи Франции и России являются привилегированными и можно считать, что уникальными. Наши литературы и наши культуры внимательно прислушиваются друг к другу и ведут диалог. Парижский книжный салон 2018 года станет местом, где будет прославляться этот интенсивный диалог между литературами двух стран", - заявил в этой связи президент Парижского книжного салона Венсан Монтань.

Ожидается, что для участия в салоне из России прибудут три десятка литераторов, которые, как подчеркивают организаторы встречи, "отразят все разнообразие и динамику современного литературного процесса России". "В эту группу войдут международно признанные авторы, но также и молодые, многообещающие таланты", - говорится в заявлении Национального профсоюза книгоиздателей Франции.

Проникновение культур

Россия уже была почетным гостем 25-го Парижского книжного салона в 2005 году. Тогда, выступая в Париже с приветственным словом к организаторам и участникам, президент России Владимир Путин подчеркнул, что "такой настрой на развитие наших отношений в гуманитарной сфере оказывает серьезное влияние на строительство новых отношений на европейском континенте". "Взаимное проникновение двух культур играло и по настоящее время играет огромную роль в развитии европейской культуры и европейского гуманитарного пространства", - отметил он.

"Мне кажется, есть еще одна причина такого доброго отношения к российской культуре и российской литературе. Я считаю, что Россия внесла достаточно серьезный вклад в развитие французского языка, продвижения, популяризации французской культуры на протяжении достаточно длительного времени, имея в виду, что с конца XVII века почти полтора столетия вся российская элита была двуязычной: говорила на французском так же, как на своем родном языке", - сказал также Путин.

Крупнейший книжный форум

Как подчеркивают организаторы, "впервые проведенный в 1981 году Парижский книжный салон является в настоящее время одним из крупнейших такого рода мероприятий в Европе. Будучи изначально чисто национальным, он теперь и широко обращен к другим странам мира, литераторы которых пишут как на французском, так и на других языках". "Парижский книжный салон - это крупнейшее культурное и медийное событие, играющее роль, аналогичную той, которую в мире кино играет Международный каннский кинофестиваль", - отмечают организаторы.

"У салона немало качеств, привлекающих к нему как широкую публику, так и профессионалов. Это и большое число представляемых произведений - некоторые издатели привозят на него все наличные книги своего каталога. Салон - это также и многочисленные встречи, дебаты, конференции с участием авторов. Это и определяемая на каждый год страна-почетный гость, представляющая свою литературу", - подчеркивают организаторы. "Таким образом салон способствует как встречам иностранных литераторов с их французскими коллегами, так и с широкой читающей публикой страны", - подчеркивают в Париже.

В 2017 году в литературном форуме в качестве почетных гостей участвовали литераторы Марокко, представившие немало произведений, вызвавших значительный интерес у французских читателей. Всего же в салоне приняло участие тогда более трех тысяч писателей, причем за четыре дня состоялось более 800 различных мероприятий.