Скончался народный артист РФ и Северной Осетии Мухтарбек Кантемиров

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Артист цирка и кино Мухтарбек Кантемиров скончался 30 августа в возрасте 83 лет, сообщается в четверг на сайте министерства культуры Северной Осетии.

"На 84-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался Народный артист РФ, Народный артист РСО-Алания (Республика Северная Осетия - Алания) Мухтарбек Кантемиров", - говорится в сообщении.

Мухтарбек Кантемиров родился 18 февраля 1934 года в семье родоначальника династии цирковых наездников, которые создали первый конный цирк в России. Помимо работы в цирке, Кантемиров был артистом кино и каскадером.

Наибольшую известность артисту принесла работа в фильме Юлия Гусмана "Не бойся, я с тобой". Он также известен своими ролями в картинах "Заложник", "В двух шагах от рая", "Марш-бросок", "Парк советского периода" и другие.