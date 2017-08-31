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"Гарри Поттер и философский камень" покажут в Москве с симфоническим оркестром

Культура
31 августа, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Показ фильма на английском языке с русскими субтитрами состоится 22 октября в московском "Крокус Сити Холл"

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Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

© Filmpro.ru

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Показ фильма "Гарри Поттер и философский камень" состоится 22 октября в московском "Крокус Сити Холл" (Crocus City Hall) в сопровождении симфонического оркестра. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.

"Впервые в России зрители смогут погрузиться в чарующий мир симфонической музыки к первому фильму одной из любимейших саг в истории кино", - отметили в пресс-службе.

Фильм покажут на английском языке с русскими субтитрами в HD-качестве на 12-метровом экране.

Музыканты исполнят весь саундтрек к картине, написанный Джоном Уильямсом. За дирижерский пульт встанет Джастин Фрир, президент CineConcerts.

"Гарри Поттер вызывает восторг во всем мире. Мы надеемся, что кинопоказ под живую музыку позволит зрителям с удовольствием вернуться в эту волшебную вселенную, к ее замечательным героям и их приключениям", - цитирует пресс- служба продюсера кинопоказа Брейди Бобьена.

Выступление пройдет в рамках серии симфонических киноконцертов о Гарри Поттере, уточнили в "Крокус Сити Холл". О глобальном туре "Гарри Поттер: Серия киноконцертов" CineConcerts и Warner Bros. Consumer Products объявили в начале 2016 года. Сотни выступлений запланированы более чем в 35 странах.

Гарри Поттер

Семь книг британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере были изданы в мире на 79 языках тиражом в 450 млн копий. Сборы от проката фильмов, ставших кинематографическими версиями этих книг, превысили 7 млрд долларов.

Фильм "Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны в 2001 году. Роли юного волшебника и его друзей исполнили Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.

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