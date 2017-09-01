СМИ: Мадонна переехала в Португалию ради футбольной карьеры сына

МАДРИД, 1 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Известная американская певица Мадонна переезжает в Португалию. Об этом сообщили местные СМИ.

По их версии, 59-летняя поп-здезда уже временно обосновалась в отеле класса люкс в районе Алкантара недалеко от Лиссабона. Предполагается, что певица будет жить в гостинице следующие полгода, пока ведутся работы в ее собственном доме в городе Синтра. Считается, что в Португалию Мадонна решила перебраться ради своего сына Дэвида Банду. Певица и ее бывший муж британский кинорежиссер Гай Ричи усыновили мальчика в Малави.

11-летний ребенок присоединился к футбольной академии лиссабонского клуба "Бенфика". Чтобы быть ближе к сыну во время его тренировок, Мадонна и решила переехать в Португалию. Отмечается, что отсюда при необходимости она будет путешествовать по работе. Сам Банду считает своим кумиром португальца Криштиану Роналду и мечтает о карьере профессионального футболиста. По некоторым данным, певица с мальчиком будут жить в особняке стоимость около €7 млн.

Мадонна - не первая звезда, которая предпочла переехать в Португалию или приобрести жилье в республике. В частности, среди них - Джон Малкович, Моника Беллуччи, Кристиан Лубутен и Эрик Кантона.

Мадонна родилась в 1958 году в Бей-Сити (штат Мичиган). В 20 лет она перебралась в Нью-Йорк, чтобы танцевать в труппе. Сначала Мадонна стала участницей рок-группы, затем начала сольную карьеру. Она является обладательницей многочисленных премий. У звезды шестеро детей.