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"Аритмия" Бориса Хлебникова удостоена гран-при кинофестиваля "Край света"

Культура
1 сентября, 14:46 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 1, сентября. /ТАСС

Лучшим актером был признан Александр Яценко, сыгравший в "Аритмии" главную роль

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Кадр из фильма "Аритмия", режиссер Борис Хлебников, 2017 год

Кадр из фильма "Аритмия", режиссер Борис Хлебников, 2017 год

© filmpro.ru

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Главный приз Седьмого Международного кинофестиваля "Край света", а также приз зрительских симпатий получил фильм Бориса Хлебникова "Аритмия". Александр Яценко, исполнивший в нем главную роль, стал лучшим актером, а Зузана Кронерова, сыгравшая в картине Богдана Слама "Женщина со льдом", победила в номинации "Лучшая актриса".

Торжественная церемония награждения лауреатов проходила в пятницу в Сахалинском международном театральном центре имени А. П. Чехова.

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Фильм "Аритмия" показали в последний день фестиваля. Он, по словам генпродюсера "Края света" Алексея Аграновича, стал его кульминацией.

Вручала главную награду председатель жюри, режиссер документальных и художественных фильмов Марина Разбежкина. "На Сахалине представлены очень грамотные зрители. Это объясняется тем, что единогласное решение жюри в отношении главного приза совпало с мнением публики", - сказала она.

В свою очередь, Хлебников, получая награду, поблагодарил не только зрителей, но и саму Разбежкину. "Когда я делаю кино, думаю, что скажет мой "внутренний Цербер" - Марина Разбежкина. В данную минуту я в растерянности. Спасибо за доверие", - сказал он.

В июне 2017 года картина также стала обладателем гран-при XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", а Александр Яценко был признан лучшим актером.

Лучшая мужская и женская роли

Приз за лучшую мужскую роль вручала актриса и режиссер Алиса Хазанова. Она отметила, что жюри приняло решение единогласно. "На фестивале перед нами прошла целая галерея мужских портретов. Но Александр Яценко заставил наши сердца биться неровно", - сказала Хазанова.

Победитель в этой номинации был лаконичен. "Нет слов. Огромное спасибо", - сказал Яценко.

Алексей Агранович напомнил, что Яценко является двукратным лауреатом "Края света". В 2013 году он уже становился обладателем приза в этой же номинации за исполнение главной роли в драме Хлебникова "Долгая и счастливая жизнь".

Зузана Кронерова, ставшая победительницей в номинации "Лучшая актриса", не смогла лично получить награду. За нее это сделал программный директор кинофестиваля Алексей Медведев. В картине Богдана Слама "Женщина со льдом" Кронерова исполнила роль 60-летней вдовы, которая начинает новую жизнь, несмотря на возраст и предрассудки.

Лучший режиссер

Лучшим режиссером стал автор фильма "Заложники" Резо Гигинеишвили. Ранее он победил в такой же номинации на XXVIII Открытом российском кинофестивале "Кинотавр", проходившем в Сочи.

Забрать награду лично режиссер не смог, потому что уехал в США на съемки новой картины. Однако Агранович связался с Гигинеишвили по телефону. "Главной наградой для меня стала сахалинская публика. Благодарю за большой интерес к картине и внимание", - сказал Гигинеишвили по телефону.

Специальный приз мэра Южно-Сахалинска

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин вручил специальную награду фильму "В объятиях воли" сахалинского режиссера Дмитрия Моисеева. Победитель в этой номинации был выбран в результате интернет-голосования, участие в котором приняли почти 6 тыс. человек.

"Это были прекрасные дни для Южно-Сахалинска. Просмотры фильмов, общение с представителями мира кино, дискуссии - это шанс выкарабкаться из обыденности для сахалинцев", - сказал Надсадин.

Специальный приз жюри

Картина режиссеров Гастона Дюпра и Мариано Кона "Почетный гражданин" стала обладателем специального приза от жюри. Вручал награду японский режиссер-аниматор Кодзи Ямамура.

"Это награда присуждается за лучшую комедию, за жизнь в искусстве", - сказал Ямамура.

О фестивале

Седьмой Сахалинский международный кинофестиваль "Край света" проходит в Южно-Сахалинске с 25 августа по 1 сентября. Фестиваль учрежден министерством культуры Сахалинской области и проводится под патронатом губернатора региона.

Вниманию зрителей было предложено более 60 фильмов, 10 из них вошли в конкурсную программу фестиваля.

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