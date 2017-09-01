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Фильм "Гоголь. Начало" за первый день проката собрал 50 млн рублей

Культура
1 сентября, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Задача авторов картины, как отмечается, состоит в том, чтобы "познакомить с наследием Гоголя и иностранных зрителей, популяризировав писателя и его произведения во всем мире"

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Фильм "Гоголь. Начало", вышедший в российский прокат 31 августа, за один день собрал 50 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе телеканала ТВ3.

"Гоголь. Начало" преподнес настоящую сенсацию, собрав за первый день проката более 50 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

"Для нас этот результат - большая победа, - приводит пресс-служба слова генерального директора ТВ3 Валерия Федоровича. - Она важна для нас в том числе и потому, что эти успешные показатели помогут нам в переговорах, который мы ведем сейчас по поводу проката "Гоголя" в зарубежных странах". По его словам, создатели, поставили перед собой задачу "познакомить с наследием Гоголя и иностранных зрителей, популяризировав писателя и его произведения во всем мире".

В свою очередь продюсер ленты Евгений Никишов заметил, что "Гоголь" - это прорывной проект, "в котором классические, знакомые всем со школы персонажи смотрятся актуально и в современном контексте, что Гоголь - это все так же смешно и страшно, как и два века назад".

О фильме

Кинолента состоит из восьми частей. Для прокатной версии будет создано четыре картины - "Гоголь. Начало", "Гоголь. Заколдованное место", "Гоголь. Вий", "Гоголь. Страшная месть", каждая из которых объединит по две серии. Продолжения, по словам создателей, будут выходить через каждые полтора месяца.

Сценаристами проекта выступили Алексей Чупов и Наталья Меркулова. В ролях задействованы Александр Петров (Николай Гоголь), Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова и др. Фильм выходит в версиях для двух возрастных категорий: 16+ и 18+.

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Меньшиков, Олег Евгеньевич
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