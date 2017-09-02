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Нетребко отменила первое в новом сезоне выступление в Венской опере из-за простуды

Культура
2 сентября, 13:31 дата обновления: 2 сентября, 13:36 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 2, сентября. /ТАСС

Оперная певица должна была исполнять партию Леоноры в постановке "Трубадура" Джузеппе Верди

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Анна Нетребко

Анна Нетребко

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ВЕНА, 2 сентября. /ТАСС/. Оперная певица Анна Нетребко отменила из-за простуды первое в новом сезоне выступление в Венской государственной опере, запланированное на понедельник, 4 сентября. Об этом сообщили в субботу в Венской опере.

Нетребко должна была исполнять партию Леоноры в постановке "Трубадура" Джузеппе Верди. Как отметили в администрации оперы, вместо Нетребко на сцену в понедельник выйдет уругвайская сопрано Мария Хосе Сири.

"Дорогие друзья, я прошу прощения, но из-за простуды я не смогу выйти на сцену в первой постановке "Трубадура" в Вене 4 сентября. Как вы знаете, я ненавижу отменять выступления и разочаровывать публику, но мне надо поберечь себя, чтобы я смогла в полном здравии выступить в следующих двух постановках. С нетерпением жду момента, когда спою для вас в четверг (7 сентября)", - говорится в заявлении оперной дивы, которое распространила пресс-служба Венской оперы.

Анна Нетребко - российская оперная певица. Много лет выступает на сцене Венской государственной оперы. В 2006 году певица получила австрийское гражданство, сохранив при этом российское. Впервые она выступила в Венской опере в 2004 году с партией Виолетты из "Травиаты".

Новый сезон Венской оперы 2017-2018 годах откроется 4 сентября. В его программе шесть оперных премьер, одна новая детская опера и три премьеры балетных постановок.

Всего же в новом сезоне покажут 54 оперы, девять балетов, четыре детских постановки, пройдут также другие концертные мероприятия.

Этот сезон также подарит зрителям электронное либретто на шести языках.

Летом администрация театра оборудовала каждое зрительское место планшетом, на котором будут идти субтитры спектаклей на английском, немецком, итальянском, русском, французском и японском языках.

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Персоны
Нетребко, Анна Юрьевна
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