Марк Захаров поставит в новом сезоне в "Ленкоме" фантазию по Шекспиру

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр "Ленком" открывает в понедельник очередной, 91-й по счету, сезон спектаклем "День опричника" по Владимиру Сорокину в постановке своего художественного руководителя, народного артиста СССР Марка Захарова. Следующей новой работой режиссера станет "фантазия на темы шекспировских комедий и трагедий" под названием "Фальстаф и его друг принц Уэльский", сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Перед началом нового сезона в "Ленкоме" проведут традиционный сбор труппы, где будут названы новые лауреаты внутренней ленкомовской премии, ежегодно присуждаемой Международным театральным фондом имени Евгения Леонова за лучшие работы предыдущего сезона. Победители уже известны. В их числе - Виктор Раков, Александра Захарова, Татьяна Кравченко, Дмитрий Гизбрехт, отмеченные за роли в спектакле "День опричника", ставшем знаковой премьерой 90-го сезона "Ленкома".

Серию премьер нынешнего сезона откроют 13 сентября "Сны господина де Мольера...". Спектакль о трагедии творческой личности в условиях тирании по пьесе Михаила Булгакова "Кабала святош" поставил режиссер Павел Сафонов.

В постановочную группу вошли сценограф Мариус Яцовскис, композитор Фаустас Латенас, художник по костюмам Евгения Панфилова. Исполнителями ролей выступят: Игорь Миркурбанов (Мольер), Виктор Вержбицкий (Людовик), Анна Большова (Мадлена), Виктория Соловьева (Незнакомка), Александр Сирин (Шарль де Лагранж), Иван Агапов (Бутон).

"Мы назвали наш спектакль по пьесе Булгакова "Сны господина де Мольера...", потому что наша действительность порой и впрямь напоминает дурной сон, - поделился своими мыслями накануне премьеры режиссер Сафонов. - Хочется встряхнуть всех, чтобы проснулись, чтобы увидели, что нельзя убивать за веру, что нельзя предавать".

"С другой стороны, сны - это и мечты, и надежды наши, самые заветные, любовь, которая не от ума, а от сердца. И в этой любви все сходится и становится целым, настоящим", - убежден режиссер спектакля "Сны господина де Мольера..."

Новый спектакль от Марка Захарова

Ленкомовский худрук Марк Захаров приступает к репетициям "фантазии на темы шекспировских комедий и трагедий" под названием "Фальстаф и его друг принц Уэльский", проинформировали в пресс-службе театра.

Сам Захаров ранее рассказал журналистам, что обратился к двум пьесам Шекспира - "Фальстаф" и "Генрих IV". "Это будет вольный пересказ, фантазия на тему. Режиссерский вариант я уже сделал, так что приступаю к репетициям", - сказал режиссер.

Выбор драматургического материала для постановки Захаров пояснил желанием поработать с этими пьесами в связи с важной темой, которая его волнует. "На примере принца Уэльского порассуждать о фашистской идеологии, которая приводит людей к власти. Ведь сказать, что сегодня фашизм отвергают все люди, нельзя", - считает режиссер.

Захаров также прокомментировал выбор пьесы "Фальстаф". "Мы привыкли, что шут - это дурь, остроумие, отвага. Но Фальстаф не так прост - у него получается прикидываться дурачком, и это, как ни странно, становится главным рычагом его продвижения наверх. К сожалению, и сегодня "глупые люди" под соусом патриотических лозунгов пробираются наверх и занимают высокие посты", - отметил Захаров.

Предполагается, что новый спектакль Захарова будет выпущен в середине сезона.

Кроме того, театр намерен продолжить сотрудничество с Александром Морфовым. Болгарский режиссер не раз ставил в "Ленкоме", на сцене которого уже много лет с успехом идет его спектакль "Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)". Новое название пока обсуждается, сообщили в пресс-службе "Ленкома".