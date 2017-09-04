В программе "Большие гастроли для детей и молодежи" примут участие 100 российских театров

Колобков: в России налицо кризисные явления в боксеСпорт 4 сентября, 16:33
Собянин наградил пожарных, тушивших торговый центр "РИО" в МосквеМосква 4 сентября, 16:33
Колобков: россияне показали на чемпионате Европы практически идеальный волейболСпорт 4 сентября, 16:29
РУСАДА выявило грубое нарушение антидопинговых правил на соревнованиях в СочиСпорт 4 сентября, 16:28
Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. ДосьеБиографии и справки 4 сентября, 16:15
ПКР рассматривает вариант с предоставлением лицензий отдельным атлетам на Игры-2018Спорт 4 сентября, 16:07
Комиссии МОК представят промежуточные итоги расследования по России на сессии в ЛимеСпорт 4 сентября, 16:02
СМИ: клуб НХЛ "Питтсбург" обсуждает детали контракта с ЗариповымСпорт 4 сентября, 16:01
Как крупные корпорации получали права на спорные российские домены. ДосьеБиографии и справки 4 сентября, 15:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сто театров по всей России примут участие в программе "Большие гастроли для детей и молодежи" до конца 2017 года. В рамках проекта, финансируемого Минкультуры России, пройдет более 800 показов спектаклей, рассказали ТАСС в пресс-службе "Больших гастролей".
"Большие гастроли" - общероссийская программа, направленная на формирование общего культурного пространства России, которая действует уже четвертый год. Гастроли финансирует Министерство культуры РФ, театры со всей страны имеют возможность показать свои постановки в других городах. "Большие гастроли для детей и молодежи" впервые стартуют как отдельный проект в рамках этой программы.
"Большие гастроли для детей и молодежи" создаются как пространство счастливого общения и совместных открытий для всей семьи", - приводит пресс-служба слова министра культуры России Владимира Мединского.
По словам директора Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елены Булуковой, "этой осенью мы открываем отдельное направление - "Большие гастроли для детей и молодежи", чтобы дети по всей стране могли увидеть замечательные спектакли театров кукол и ТЮЗ-ов из разных регионов России".
Программу открыл московский "Театриум на Серпуховке", отправившийся с гастролями в Пермь. В сентябре Московский областной театр кукол отправится в Кострому, Самарский театр кукол покажет свои работы в Йошкар-Оле, а Казанский театр юного зрителя сыграет спектакли в Брянске.