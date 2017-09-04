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В программе "Большие гастроли для детей и молодежи" примут участие 100 российских театров

Культура
4 сентября, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Программу открыл "Театриум на Серпуховке" из Москвы, отправившийся на гастроли в Пермь

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сто театров по всей России примут участие в программе "Большие гастроли для детей и молодежи" до конца 2017 года. В рамках проекта, финансируемого Минкультуры России, пройдет более 800 показов спектаклей, рассказали ТАСС в пресс-службе "Больших гастролей".

"Большие гастроли" - общероссийская программа, направленная на формирование общего культурного пространства России, которая действует уже четвертый год. Гастроли финансирует Министерство культуры РФ, театры со всей страны имеют возможность показать свои постановки в других городах. "Большие гастроли для детей и молодежи" впервые стартуют как отдельный проект в рамках этой программы.

"Большие гастроли для детей и молодежи" создаются как пространство счастливого общения и совместных открытий для всей семьи", - приводит пресс-служба слова министра культуры России Владимира Мединского.

По словам директора Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елены Булуковой, "этой осенью мы открываем отдельное направление - "Большие гастроли для детей и молодежи", чтобы дети по всей стране могли увидеть замечательные спектакли театров кукол и ТЮЗ-ов из разных регионов России".

Программу открыл московский "Театриум на Серпуховке", отправившийся с гастролями в Пермь. В сентябре Московский областной театр кукол отправится в Кострому, Самарский театр кукол покажет свои работы в Йошкар-Оле, а Казанский театр юного зрителя сыграет спектакли в Брянске.

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