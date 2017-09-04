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Художник Цай Гоцян создал в Москве пороховую картину

Культура
4 сентября, 17:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Работа под названием "Река" будет представлена в ГМИИ им. А. С. Пушкина

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Современный китайский художник Цай Гоцян создал при помощи пороха произведение "Река", которое станет частью его персональной выставки "Цай Гоцян. Октябрь" в ГМИИ им. А. С. Пушкина. Презентация работы прошла 4 сентября в 22-м павильоне ВДНХ.

"С помощью холста размером 20х3 метра в технике "пороховой живописи" я попытаюсь осмыслить события, которые произошли в Росиии за 100 лет после революции 1917 года", - сказал Цай Гоцян.

Название произведения "Река" он объяснил техникой и формой исполнения своего произведения. "Я использовал 100 фотографий, сделанных за последний век. Все они представляют собой разные образы, отражающие не только основные вехи российской истории, но и повседневную жизнь", - рассказал Цай Гоцян журналистам.

Отобранные снимки он перевел в трафареты, а затем разместил на полотне. По контурам трафаретов художник засыпал пиротехническую смесь, которую и поджег на полу 22-го павильона ВДНХ. В одно мгновение порох вспыхнул и на холсте остались черно-белые отпечатки фотографий.

"Выставка "Цай Гоцян. Октябрь" разместится в главном выставочном пространстве ГМИИ им. Пушкина и будет доступна зрителям с 13 сентября по 12 ноября 2017 года. Она будет построена в форме диалога современного искусства с архитектурой классического музея. Я уже представляю, как часть нашего главного зала будет наполняться этими смелыми, экспрессивными образами", - сказала директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак.

О художнике

Цай Гоцян родился в 1957 году. Он занимается живописью, создает инсталляции, видео и перформансы. Цай Гоцян начал использовать порох в своей художественной практике в 1984 году. В 1986-1995 годах художник жил в Японии, продолжая изучать свойства и характеристики этого материала. В 2009 году он впервые разрешил зрителям присутствовать при процессе создания своих произведений.

Среди достижений и наград Цая Гоцяна: "Золотой лев" 48-й Венецианской биеннале (1999), премия Хиросимского музея современного искусства (2007), звание лауреата премии "За достижения в области искусства в живописи" (2012).

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