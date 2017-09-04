В Париже открылась выставка рисунков Федора Солнцева из фондов Музеев Московского Кремля

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Выставка "Государственные регалии в рисунках Федора Солнцева из фондов Музеев Московского Кремля" открылась в понедельник в Российском духовно-культурном центре в Париже. В нее вошли более двух десятков работ известного художника-археолога XIX века, реставратора, академика исторической живописи, чьи произведения называют "живописной летописью Древней Руси".

Как отметила на торжественной церемонии открытия экспозиции заведующая лекционным отделом Музеев Московского Кремля (ММК) Екатерина Медведева, "на выставке представлена часть рисунков государственных регалий, находящихся в Оружейной палате". Всего, по его словам, в фондах музея в настоящее время хранится 1400 акварелей и иллюстраций, созданных Солнцевым (1801-1892).

Свидетели важнейших событий

По мнению Медведевой, "очень символично то, что Музеи Московского Кремля и Российский духовно-культурный центр начинают свое сотрудничество с демонстрации рисунков великокняжеских, царских, императорских регалий, которые являются символами власти".

Медведева подчеркнула, что "эти сокровища были участниками парадных церемоний и свидетелями важнейших событий в жизни Российского государства". "Это подлинные шедевры ювелирного искусства русских и иностранных мастеров", - добавила она.

Посетители смогут увидеть художественные изображения шапки Мономаха, в течение двух веков бессменно участвовавшей в обряде поставления на престол русских царей, парадного костяного трона, предположительно предназначенного для Ивана IV Грозного, державы, использованной при венчании на царство первого представителя династии Романовых - царя Михаила Федоровича. Кроме того, в экспозицию вошли рисунки, изображающие корону императрицы Анны Иоанновны и государственный щит Елизаветы Петровны.

Помимо этого в стенах центра представлены рисунки двойного трона братьев-соправителей Ивана и Петра Алексеевичей - самое необычное царское место в коллекции Оружейной палаты. На изготовление трона ушло более 200 кг серебра.

Новая страница сотрудничества России и Франции

Медведева отметила, что "самый плодотворный период творчества Федора Солнцева связан с Московским Кремлем". "В 30-е и 40-е годы XIX века он создал очень яркую серию работ под названием "Российские древности", которая состоит из трех тысяч картин и акварелей. Часть из них вошла в состав издания под названием "Древности Российского государства", которое еще при жизни художника стало настоящим раритетом", - напомнила заведующая лекционным отделом ММК.

По мнению многих современников, та летопись истории культуры России, которая была создана Солнцевым в его рисунках, способствовала возрождению интереса к русскому стилю в живописи и архитектуре. В 1882 году подлинники рисунков Солнцева были переданы в библиотеку Оружейной палаты и с тех пор хранятся в фондах музея.

По словам Медведевой, "эта выставка открывает новую страницу в культурном сотрудничестве России и Франции". "Мы надеемся, что экспозиция будет интересна как нашим соотечественникам, которые проживают во Франции и стремятся не утратить культурные связи с Родиной, так и французам, которые интересуются русской историей и культурой", - сказала она, передав посетителям добрые пожелания от директора ММК Елены Гагариной.

Интерактивная выставка

В свою очередь посол России во Франции Александр Орлов сообщил, что "экспозиция приурочена к Дням культурного наследия, которые проводятся во всех европейских странах на протяжении многих лет". "2017 год для нас стал особым, потому что Российский духовно-культурный центр принимает участие в этих днях впервые", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что "государственные регалии - это символы нашей истории". "Они представляют огромную историческую и художественную ценность", - добавил посол. Он напомнил, что "в свое время рисунки Солнцева произвели большое впечатление на императора Николая I", который пожаловал на их издание около 100 тыс. руб. серебром - колоссальную по тем временам сумму.

По словам Орлова, эта выставка является "интерактивным инновационным проектом". Придя в центр на левом берегу Сены, каждый посетитель получит каталог и электронный гид, с помощью которого он сможет узнать не только об экспонатах, но и погрузиться в русскую историю, заключил дипломат.