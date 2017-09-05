МХАТ им. Горького представит премьеры по произведениям Грибоедова, Тургенева и Полякова

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. МХАТ им. М. Горького представит в новом, 120-м по счету, сезоне премьеры спектаклей по произведениям Александра Грибоедова, Ивана Тургенева и Юрия Полякова. Об этих и других проектах объявит во вторник на традиционном после летнего "антракта" сборе труппы ее художественный руководитель, народная артистка СССР Татьяна Доронина, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Юбилейный сезон во МХАТе откроется 15 сентября показом спектакля "Васса Железнова". Заглавную роль в пьесе Горького исполнит худрук театра Татьяна Доронина.

Уже на следующий день, 16 сентября, на Малой сцене состоится первая премьера - будет представлена комедия Александра Грибоедова "Студент". Эту пьесу автор знаменитого "Горя от ума" опубликовал в 1817 году, но она мало известна широкому зрителю. Во МХАТе "Студента" взялся поставить народный артист РФ Михаил Кабанов. В ролях заняты Максим Бойцов, Сергей Кисличенко, Ирина Рудоминская и другие артисты, проинформировали в пресс-службе МХАТа, отметив, что коллективу предстоит насыщенный сезон.

Народные артисты России Валентин Клементьев и Михаил Кабанов продолжат репетиции спектакля "Золото партии" по пьесе Юрия Полякова. Постановка приурочена к 100-летию Октябрьской революции. К другой юбилейной дате - 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева - заслуженный артист РФ Владимир Драгунов готовит спектакль по роману "Отцы и дети".

Кроме того, в юбилейном сезоне художественный руководитель театра Татьяна Доронина поставит пьесу Теннесси Уильямса "Стеклянный зверинец", сообщили в пресс-службе МХАТ им. Горького.