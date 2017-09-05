Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова откроет новый сезон

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский Губернский театр (МГТ) под руководством народного артиста России Сергея Безрукова откроет во вторник свой пятый сезон.

"По этому поводу задумано музыкальное действо, дирижировать которым будет наш худрук. Правда, делать это он будет не в прямом, а в переносном смысле слова", - сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

В театре пояснили, что на открытии сезона состоится премьера спектакля "Увертюра для театра с оркестром", главным героем которого станет Губернаторский оркестр Московской области, отмечающий десятилетний юбилей. Кроме музыкального коллектива, в спектакле заняты ведущие артисты Губернского театра во главе со своим худруком.

Безруков в интервью ТАСС рассказал, что "Увертюра для театра с оркестром" - это музыкально-драматический пролог к новому сезону, а также возможность отметить юбилей Губернаторского оркестра, без которого не обходится практически ни одна постановка МГТ.

"С самого начала существования МГТ оркестр - неотъемлемая часть театра и участвует почти во всех его постановках, - отметил Безруков. - Музыканты оркестра играют в комедии "Нашла коса на камень" по произведениям Островского и в постановке "Свадьба Кречинского" по трилогии Сухово-Кобылина. Сказочную мелодию джунглей, где растет Маугли, исполняет именно Губернаторский оркестр. И изумительный вальс, под звуки которого Поприщин парит над Невским проспектом в "Сне разума", как и всю музыкальную партитуру этой фантасмагории и многих других спектаклей, тоже исполняет наш оркестр".

"И конечно же, главную роль оркестр играет в музыкальных постановках театра: "Маленький принц", "Высоцкий. Рождение легенды", "ФильмФильмФильм", - перечислил Безруков.

По его словам, спектакль "Увертюра для театра с оркестром" продолжается 1 час 30 минут с антрактом. Его режиссером стал Евгений Гомоной, за пультом - главный дирижер Губернаторского оркестра Московской области Сергей Пащенко.

Премьеры Губернского театра

Сезон премьер Губернского театра продолжит постановка "Приключения Фандорина". "Этот спектакль по роману Бориса Акунина "Левиафан" ставит режиссер Татьяна Вдовиченко, я выступил художественным руководителем постановки", - рассказал Безруков.

В роли Фандорина - актеры МГТ Антон Соколов и Александр Соколовский, известный своими работами в сериалах "Молодежка" и "Склифосовский". В других ролях заняты Леонид Громов, Александр Стержаков, Зоя Бербер, Анна Снаткина, Виктория Скицкая, Александр Амелин. Спектакль сыграют уже 23 и 24 сентября.

Представляя следующую премьеру, Безруков сообщил, что режиссер Анна Горушкина репетирует спектакль "Восемь" по пьесе Владимира Зуева, повествующей о расстреле царской семьи. Премьера запланирована на 20 и 29 октября и приурочена к 100-летию Октябрьской революции.

"А в конце года, 1 и 2 декабря, состоится премьера "Вишневого сада" Чехова в моей постановке, - сказал Безруков. - Лопахина сыграет Антон Хабаров, Раневскую - Карина Андоленко, в роли Гаева - Александр Тютин. Напомню, что под занавес прошлого сезона эскиз этого спектакля (1 акт пьесы) мы сыграли в естественных декорациях, в настоящем вишневом саду в усадьбе Станиславского в Любимовке".