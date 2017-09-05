В Коломенском пройдет международный фестиваль "Музыка наших сердец"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Фестиваль музыки народов мира "Музыка наших сердец" пройдет 9 сентября в музее-заповеднике Коломенское, где выступят известные исполнители из Грузии, Сербии, Израиля, Узбекистана и других стран. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе заслуженной артистки России, удостоенной звания "Артист ЮНЕСКО во имя мира" Зары (Зарифы Мгоян), которая патронирует проект.

Фестиваль соберет на одной сцене таких исполнителей, как Горан Брегович (Сербия), Нино Катамадзе и группа Insight, ансамбль "Рустави" (Грузия), Севара (Узбекистан), Пелагея (Россия), Ясмин Леви (Израиль) и другие.

"Судьбы различных народов претерпевали огромное число трудностей и лишений, поэтому так важно помнить историю своих корней, которая в том числе сегодня сохранена в искусстве и музыке", - сказала Зара в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Надеюсь, что этот праздник музыки подчеркнет важность диалога культур посредством музыки народов мира", - добавила артистка.

Идея проведения подобного фестиваля в Москве, по словам Зары, возникла по время беседы с Ириной Боковой, генеральным директором ЮНЕСКО.

В пресс-службе также отметили, что фестиваль "Музыка наших сердец" планируется проводить ежегодно.