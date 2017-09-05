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Эрмитаж открыл выставку работ японского скульптора-аутиста Шиниши Савады

Культура
5 сентября, 18:57 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, сентября. /ТАСС

В музее разрабатывается программа интерактивных экскурсий и планируется создание студии для занятий с людьми с особенностями развития

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл во вторник выставку произведений современного японского скульптора-аутиста Шиниши Савады и провел международный симпозиум "Аутсайдер арт и инклюзивные практики в музее", на котором обсуждалось, как искусство может помочь людям с особенностями развития.

"Для многих людей с аутизмом искусство - единственный способ общения и возможность показать богатство своего внутреннего мира. Яркий пример - замечательный японский художник Шиниши Савада, выставка которого открылась сегодня в фойе Эрмитажного театра. Мы должны создать все условия для того, чтобы люди с особенностями развития могли самостоятельно посещать наш музей, участвовать в его работе, возможно, дать ему что-то новое и важное. И сегодняшний симпозиум, безусловно, поможет нам в реализации этих планов, ведь здесь представлены лучшие мировые практики", - сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на симпозиуме.

Он отметил, что Эрмитаж уже реализовал ряд программ по вовлечению людей с аутизмом в мир искусства. Музей разрабатывает программу интерактивных экскурсий и мастер-классов, проводит обучение работников музея общению с людьми с особенностями развития и планирует создать специальную студию для занятий с ними. Главная цель этой работы - социализации людей с особенностями в развитии через изобразительное искусство.

Художник Шиниши Савада проживает в интернате для людей с особенностями психического развития в городе Кусацу (Япония) и создает из глины выразительные скульптуры фантастических существ. Он не разговаривает, и его скульптуры - это основной способ общения с внешним миром. Работы Савады есть в ведущих собраниях искусства аутсайдеров в Швейцарии и Нидерландах, они также выставлялись в рамках Венецианской биеннале.

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