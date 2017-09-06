Ширвиндт: Театр сатиры представит в новом сезоне четыре премьеры

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический театр сатиры откроет в четверг, 7 сентября, очередной, 94-й по счету, сезон спектаклем "Орнифль" с художественным руководителем, народным артистом РФ Александром Ширвиндтом в главной роли.

А накануне, в среду, худрук выступит в главной роли на традиционном после летнего "антракта" сборе труппы, где объявит планы на предстоящий творческий год, в течение которого, по прогнозам худрука, будет выпущено четыре новых постановки. Об этом Ширвиндт рассказал в интервью ТАСС.

В главной роли Максим Аверин

"Первой премьерой, которая состоится уже 20 сентября, будет "Опера нищих", где в главной роли предстанет Максим Аверин, - сообщил Ширвиндт. - Максим [Аверин] - мой ученик, он серьезный мальчик, и я неоднократно приглашал его поучаствовать в нашем спектакле. Наконец, это произошло".

По словам Ширвиндта, поставить "Оперу нищих" был приглашен талантливый режиссер из Петербурга Андрей Прикотенко. "Он сам написал острый психологический фарс по мотивам пьесы английского драматурга XVIII века Джона Гея, пренесенный в наше время. Это жесткий, эмоциональный сценарий", - отметил худрук Театра сатиры.

"В спектакле также заняты Светлана Рябова, Юлия Пивень, Любовь Козий, Юрий Воровьев, Валерий Гурьев и другие артисты театра. Они работают "на всю железку", даже из отпуска вышли на 20 дней раньше. Я смотрел репетицию, остался доволен", - поделился Ширвиндт.

Спектакли для Ширвиндта и Веры Васильевой

Следующей премьерой, которая состоится в декабре, худрук назвал социально-сатирическую фантасмагорию "Великий забытый", которую специально для Театра сатиры написал Родион Овчинников. Репетиции начнутся в октябре. В ролях - Александр Ширвиндт, Федор Добронравов, Александр Олешко, Юрий Нифонтов.

"Я сыграю знаменитого артиста, который никому не нужен, - поведал Ширвиндт, - Федя Добронравов объединит в своем образе глобальную жуть России, а Саша Олешко предстанет воплощением экранной популярности. Действие происходит в психлечебнице, пациенты которой думают, мечтают, удят рыбу из ведра и рассуждают о своей судьбине".

Афиша "Чердака Сатиры" пополнится двумя спектаклями. "Горгоны" американского драматурга Дона Нигро репетируют примы Театра сатиры Алена Яковлева и Марина Ильина. Это история двух враждующих голливудских звезд, занятых в одном кинопроекте, пояснил Ширвиндт.

"Второй спектакль делается специально для нашей замечательной Веры Кузьминичны Васильевой, - сказал худрук. - Ей почти 92 года, а она полна энергии, прекрасно выглядит, играет в пяти спектаклях. И всякий раз меня спрашивает: "Что дальше?"

"Для Васильевой драматург и режиссер Сергей Коковкин поставит моноспектакль "Вера". Это "поход" по биографии актрисы, но не концертного порядка, а выдержанный в жанре эссе", - сказал худрук Театра сатиры.