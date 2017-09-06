Ученые: готовящаяся в РФ 3D-модель Пальмиры может стать доказательством преступлений ИГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Геоинформационная система (ГИС) "Пальмира", над которой сейчас работают специалисты Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), может не только помочь провести работы по восстановлению древнего сирийского города, но послужить доказательством преступлений запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ) против мировой культуры. Такое мнение высказала в интервью ТАСС заместитель директора ИИМК Наталья Соловьева, руководившая экспедицией в Пальмиру в 2016 году.

"Если когда-нибудь потребуются вещественные доказательства, и съемка (разрушенных объектов Пальмиры - прим. ТАСС) будет принята в качестве улики, то, конечно, нам будет что предъявить", - сказала Соловьева.

"О том, что Пальмиру грабят, стало известно еще после ее первого захвата боевиками (в 2015 году - прим. ТАСС), - отметила Соловьева. - После ее освобождения в марте 2016 западные СМИ обвинили в этом российских военных, ссылались на некие данные, которые, казалось, невозможно проверить. Но когда наша группа оказалась в Пальмире, мы, разумеется, зафиксировали грабительские раскопы. Они есть на фотографиях и на 3D-модели, работу над которой мы заканчиваем в ближайшее время".

По словам Соловьевой, все выявленные грабительские раскопки относятся к тому периоду, когда Пальмира находилась у боевиков, по мнению ученых, все ямы боевики выкопали до зимы 2015-2016 годов. "И, вероятнее всего, часть артефактов из древней Пальмиры, которые пополнят черный рынок древностей, была украдена именно в тот период", - добавила она.

Для того чтобы точно оценить масштабы потерь при разграблении Пальмиры, по мнению Соловьевой, специалисты должны провести детальное обследование памятника. Однако ученые полагают, что погребальные башни Пальмиры разграбил перед тем, как они были взорваны. Археологи обнаружили следы разграбления на некрополях, грабежу подвергся и лагерь Диоклетиана (казармы около 280 года н.э.)

Туристы помогут ученым

Работа над созданием ГИС "Пальмира" продолжается около года. "На сегодняшний день мы полностью обработали облако точек (систему координат, по которым выстраивается модель, - прим ТАСС), а их было 700 млн, а также построили 3D-модели объектов и написали программу. Сейчас идет ее наполнение", - рассказала Соловьева.

ГИС будет состоять из нескольких частей: первая - история самого памятника, вторая - история его исследования, третья - 3D-модель объектов. "Мы пока не приняли окончательного решения в отношении четвертой части, но хотелось бы сделать что-то вроде виртуальной экскурсии", - отметила замдиректора ИИМК РАН. Чтобы детализировать 3D-модель, археологи запустили специальный сайт, на котором принимают любительские фотографии, сделанные в разные годы путешественниками в Пальмире.

"Любой житель планеты может принять участие в восстановлении знакомого всем нам облика знаменитого памятника, - сказала Соловьева. - Мы встраиваем эти любительские снимки в нашу 3D-модель и получаем точное изображение объектов, часть из которых погибла".