Мединский обсудил с Учителем показ "Матильды" на фестивале в Петербурге

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский провел рабочую встречу с режиссером Алексеем Учителем, сообщили в среду в пресс-службе министерства.
"Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский обсудил с режиссером Алексеем Учителем показ фильма "Матильда" в рамках ежегодного международного профессионального форума "Кино Экспо - 2017", который пройдет в Санкт-Петербурге с 19 по 22 сентября", - говорится в сообщении.
"Это крупнейший кинорынок, который проводится в течение года. Фильм "Матильда" будет представлен крупнейшим киносетям и директорам кинотеатров", - приводит пресс-служба министерства слова Учителя.
Сообщается, что режиссер также пригласил Мединского принять участие в XXVIII международном кинофестивале "Послание к человеку" и вручить приз "За вклад в киноискусство". В 2017 году его обладателем станет актер Эрик Робертс. В прошлом году приз фестиваля в этой номинации из рук министра культуры РФ получила французская актриса Изабель Юппер.
Картина Учителя "Матильда", вызвавшая споры в обществе еще до ее показа, выйдет в России 26 октября. Премьера фильма ожидается в октябре в Мариинском театре. Это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки.