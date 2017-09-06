На Венецианском кинофестивале впервые состоялось прямое включение с МКС

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РИМ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Прямое включение с МКС состоялось на Венецианском кинофестивале. Как стало известно корреспонденту ТАСС от организаторов, инициатива принадлежала члену регионального совета области Венето Стефано Вальдегамбери и была осуществлена при участии Европейского и Итальянского космических агентств (ЕКА и ИКА) в присутствии губернатора Венето Луки Дзайи с участием десятков журналистов.
В рамках фестиваля прошла премьера документального фильма "Экспедиция" Алессандры Бонавины, посвященного итальянскому астронавту Паоло Несполи, который находится сейчас на орбите в составе международного экипажа. Режиссер на протяжении года следила за подготовкой итальянца, в том числе в российском "Звездном", к своему уже третьему полету в космос. Несполи принадлежит и еще один рекорд - в апреле он отметил 60-летие. В картине он от первого лица рассказывает о миссии "Жизнь" ИКА, которую он осуществляет на МКС.
Как отметили присутствовавшие во время прямого включения журналисты, впервые астронавт участвует в Венецианском кинофестивале, в том числе как герой фильма. "Здесь в космосе мы работаем на благо Земли, расширяя горизонты познания", - сказал Несполи, который из невесомости ответил на вопросы журналистов. Своим любимым фильмом о космосе он назвал "Космическую Одиссею 2001 года" (1968) Стэнли Кубрика.
"Нам давно пора всем объединиться, не смотреть на каждую нацию в отдельности, мы давно все вместе. Мы думаем, что мир делится границами, но это не так. МКС - один из примеров, как можно вместе работать над чем-то общим", - сказал итальянец, отвечая на вопрос, почему на Земле, как в космосе, невозможно сотрудничество между Россией, США и Европой.