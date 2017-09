Академия киноискусств назвала лауреатов почетных "Оскаров"

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Американская академия киноискусств приняла решение вручить почетные "Оскары" кинорежиссеру Чарльзу Бернетту, кинооператору Оуэну Ройзману, канадскому актеру Дональду Сазерленду и французскому режиссеру Аньес Варда. Как сообщила академия в среду на своем сайте, церемония награждения пройдет в субботу, 11 ноября в Лос-Анджелесе в киноконцертном комплексе Hollywood & Highland.

"Решение о присуждении почетных "Оскаров" в нынешнем году свидетельствует о том, насколько широки рамки международного независимого киноискусства, - отметил президент академии Джон Бейли, чьи слова приводятся в пресс-релизе на сайте премии. - Эти награды дадут творчеству четырех известных деятелей кино, чьи работы олицетворяют многоплановость восприятия мира".

Афроамериканский кинорежиссер Чарльз Бернетт снискал себе известность фильмом "Забойщик овец (Killer of Speep, 1977) о жизни в городском гетто, а также несколькими документальными фильмами, в частности "Намибия: борьба за независимость" (Namibia: The Struggle for Liberation, 2007).

Оуэн Ройзман, пятикратный лауреат премии "Оскар", участвовал в работе над фильмами "Три дня кондора" (Three Days of Condor, 1975), "Без злого умысла" (Absence of Malice, 1981), "Семейка Аддамс" (The Addams Family, 1991).

Канадский актер Дональд Сазерленд на протяжении более чем полувековой карьеры в кино сыграл в 140 фильмах, в том числе в таких, как "Грязная дюжина" (The Dirty Dozen, 1967), "День саранчи" (The Day of the Locust, 1975), "Холодная гора" (Cold Mountain, 2003), а также в сериале "Чертова служба в госпитале" (M*A*S*H, 1972) и многих других.

Аньес Варда - кинорежиссер, сценарист и продюсер - известна своими работами "Клео от 5 до 7" (Cleo from 5 to 7, 1962), "Счастье" (Le Bonheur, 2013), а также фильмом о женском движении "Одна поет, другая - нет" (One Sings, the Other Doesn’t, 1977).

Американская академия киноискусств была основана в мае 1927 года в штате Калифорния. Она объединяет около шести тысяч профессионалов киноиндустрии и организует ежегодно церемонию вручения кинопремий "Оскар". Вручение почетных "Оскаров", которые присуждаются за выдающиеся достижения и вклад в развитие кинематографического искусства пройдет в ходе торжественного банкета 11 ноября нынешнего года, а 90-я церемония вручения "Оскаров", на которой будут отмечены работы актеров, режиссеров, операторов и сценаристов, состоится 4 марта 2018 года.