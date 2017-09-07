Российская актриса получила в Сеуле премию в области телепроизводства

ТАСС, 7 сентября. Российская актриса Александра Никифорова - исполнительница главной роли в сериале "Анна-ДетективЪ" - получила в четверг Международную премию в области телепроизводства Seoul International Drama Awards. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Star Media", которая производила телефильм.

"В Сеуле проходит церемония вручения наград 12-й Международной премии в области телепроизводства Seoul International Drama Awards, - отметили в пресс-службе. - Победу в одной из номинаций одержал российский проект производства Star Media. Лучшей актрисой драматического сериала стала Александра Никифорова - исполнительница главной роли сериала "Анна-ДетективЪ". В этой номинации актриса обошла шесть своих коллег из Ливана, Израиля, Южной Кореи, Австралии, Германии, Великобритании".

Всего, наряду с российским, в этой категории было представлено восемь проектов из других стран: Турции, Колумбии, Объединенных Арабских Эмиратов, Португалии, Бразилии и Ливана.

По словам генерального продюсера компании Влада Ряшина, азиатский рынок сейчас очень важен для Россиии. "Почти 10 лет мы стабильно работаем с Японией и Китаем, причем количество сделок с последним стабильно растет, - привели в пресс-службе слова Ряшина. - В прошлом году продали в Республику Корею права на дистрибуцию (в кинотеатрах и на телевидении) полнометражного фильма "А зори здесь тихие…". Надеемся, что благодаря таким наградам подобное взаимодействие станет еще эффективнее". В свою очередь Александра Никифорова отметила, что награда в Сеуле - ее "первая личная номинация".

"Анна-ДетективЪ" вышел в эфир на телеканале ТВ-З в 2016 году, через год Ассоциация продюсеров кино и телевидения назвала проект лучшим телевизионным сериалом в категории более 24 серий и вручила ему свою премию. Главная героиня этого многосерийного мистического детектива Анна Миронова (Александра Никифорова) живет в конце XIX века в провинциальном городке. Вместе со столичным сыщиком Яковом Штольманом (Дмитрий Фрид) они расследуют самые сложные, запутанные и загадочные преступления.

Seoul International Drama Awards основана в 2006 году и входит в число самых престижных международных премий в области телепроизводства. В этом году для участия в ней было подано свыше 266 заявок от производителей из 55 стран мира.