БДТ в юбилейном сезоне покажет премьеру "Трех толстяков" и эксперименты дебютантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова (БДТ) в Петербурге в юбилейном 100-м сезоне предложит зрителям постановку спектакля "Три толстяка" по одноименному произведению Юрия Олеши, а также новую постановку с участием Светланы Крючковой и эксперименты в дебютных постановках молодых режиссеров. Об этом рассказал в четверг художественный руководитель театра Андрей Могучий на пресс-конференции по случаю открытия юбилейного сезона.

"Первой премьерой сезона станет спектакль "Три толстяка", премьеру которого мы намечаем показать 7 ноября", - сказал Андрей Могучий. По словам Могучего, в текст войдут отрывки "не чисто по пьесе", а сам сюжет будет дополнен актерскими высказываниями - по аналогии с тем, как это сделано в его спектакле "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли.

Как заметил на пресс-конференции главный художник БДТ Эдуард Кочергин, "Три толстяка" уже однажды ставились в Большом драматическом, и сегодня это произведение "может прозвучать очень современно". Сам Кочергин в нынешнем сезоне отметит осенью свое 80-летие не только как сценограф, но и как литератор.

Режиссер Евгений Ибрагимов ставит на второй сцене спектакль по его новой книге "Завирухи Шишова переулка". К этой дате выходит альбом "Кочергин в БДТ", где собран богатейший материал о 45 годах служения сценографа в одном из ведущих театров России.

Премьеры к юбилею

В число премьер юбилейного сезона также вошли спектакли "Эдип в Колоне" по пьесе Софокла в постановке Андрея Кончаловского и "Слава" Вячеслава Гусева, к которой обратится Константин Богомолов. Оба режиссера впервые встретятся с труппой БДТ.

Еще один спектакль - "Жизнь впереди" по роману Эмиля Ажара "Вся жизнь впереди". Его специально для народной артистки России Светланы Крючковой поставит Роман Мархолиа, который уже многие годы плодотворно сотрудничает с этой актрисой. В БДТ идет его спектакль "Игрок", где Крючкова играет роль Бабуленьки.

Готовятся также премьеры на Малой сцене БДТ, где экспериментируют молодые режиссеры. Здесь будет осуществлен проект "Новые люди в БДТ" - творческий конкурс с дебютантов.

У театра большие гастрольные планы. В течение сезона труппа побывает в Ульяновске, Казани и Киришах Ленинградской области - городе, с которым БДТ дружит многие годы. Спектакль Андрея Могучего "Гроза", отмеченный премией "Золотая маска", будет показан в апреле будущего года на гастролях в Словакии, Венгрии и Чехии.