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Хавьер Бардем и Пенелопа Крус представили совместный фильм на Венецианском кинофестивале

Культура
7 сентября, 19:13 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

Кинокартина повествует об истории кровавого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара

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Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

© EPA-EFE/ETTORE FERRARI

РИМ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Хавьер Бардем и Пенелопа Крус впервые вышли вместе на красную ковровую дорожку Венецианского кинофестиваля. В среду вне конкурса состоялась премьера картины "Эскобар" (Loving Pablo), где они снялись в главных ролях.

Испанские актеры неоднократно работали вместе, в том числе у режиссера Педро Альмадовара. Они уже были "парой" еще в первом для Крус фильме "Ветчина, ветчина" (Jamon, Jamon, 1992), однако романтические отношения между ними завязались в 2007 году. Поженились актеры три года спустя.

Новый фильм рассказывает историю кровавого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара (1949-1993), которого играет Бардем. Картина Фернандо Леона де Араноа стала экранизацией автобиографической книги "Любить и ненавидеть Пабло" колумбийской журналистки Вирджинии Вальехо, которая была какое-то время любовницей наркобарона. Вальехо сыграла Крус.

Этот фильм - не первый о преступнике, от рук которого погибли сотни людей в годы "террора" в 1980-х годах, когда Эскобар безжалостно убивал своих врагов, а также политиков и невинных людей, ставших жертвами организованных им терактов.

Основатель крупнейшего кокаинового картеля фигурирует в фильме "Кокаин" (Blow, 2001) с Джонни Деппом (в котором также играла Крус), ему посвящена лента "Потерянный рай" (Paradise Lost), в которой Эскобара сыграл Бенисио Дель Торо.

По признанию Бардема, выступившего продюсером "Эскобара", его давно привлекала эта фигура. "Зло может обладать определенной притягательной силой. Меня привлекал этот персонаж своей противоречивостью: любящий нежный отец и жестокий убийца", - поделился актер, поправившийся для этой роли на 20 кг.

Как рассказала Крус, Бардем настолько вжился в роль, что начал даже пугать ее. "Я больше видела не своего мужа, а Пабло Эскобара", - сказала актриса. Примечательно, что фильм о том, как наркобизнесе в Колумбии, показали в день, когда в эту страну отправился с апостольским визитом папа римский Франциск.

Бардем уже второй раз оказался на красной ковровой дорожке на Венецианском фестивале. Он сыграл главную роль в конкурсной картине Даррена Аронофски "Мать!" (Mother!). Фильм, однако, не вызвал восторга ни у критики, ни у публики и, по определению фестивального журнала Chak, стала первым "провалом" в программе нынешнего смотра. 

Полным успехом, наоборот, увенчался просмотр конкурсного итальянского фильма братьев Антонио и Марко Манетти "Любовь и пули" (Ammore e malavita). Этот комедийный мюзикл в неожиданном ключе повествует о "зле" Италии - неаполитанской мафии "каморра".

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Персоны
Альмодовар, Педро Франциск (Папа Римский)
Темы
Венецианский кинофестиваль
Страны
Испания Колумбия
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