В "Табакерке" прошла премьера спектакля "Кинастон"

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. В Московском театре под руководством Олега Табакова состоялась премьера спектакля "Кинастон" по пьесе драматурга и сценариста Джеффри Хэтчера. В оригинале пьеса называется "Совершенная женская сценическая красота", которую на подмостках "Табакерки" с воплотил актер Максим Матвеев.

"Премьерные показы прошли в среду и четверг, и оба вечера собрали аншлаг", - сообщили ТАСС в пресс-службе Театра Табакова, добавив, что серия премьерных показов продолжится 21 и 22 сентября.

О пьесе

Пьеса "Кинастон" (в оригинале "Совершенная женская сценическая красота" - прим. ТАСС) была написана Джеффри Хэтчером в 2003 году. Она рассказывает об Эдварде Кинастоне - выдающемся английском актере времен Реставрации. Тогда, в ХУП веке, женщинам запрещалось играть на сцене, и все женские роли исполняли только мужчины. Лучшим среди них на лондонских подмостках был Эдвард Кинастон.

Но в одночасье все поменялось - Карл II издал указ, согласно которому теперь только женщины могли исполнять свои роли в театре. Кинастон оказался не нужен, забыт, но все же актер нашел в себе силы и вернулся на сцену уже в мужском амплуа.

Пьеса Хэтчера с успехом шла на Бродвее и была экранизирована. В России она впервые поставлена на сцене Театра Олега Табакова художественным руководителем Театра имени Пушкина, режиссером Евгением Писаревым. Сценография выполнена Зиновием Марголиным, художником по костюмам стала Мария Данилова. В ролях заняты: Максим Матвеев, Аня Чиповская, Кирилл Рубцов, Михаил Хомяков, Виталий Егоров, Евгения Борзых, Артур Касимов.

"Абсолютный эксперимент"

"Это началось для меня как абсолютный эксперимент", - признался ТАСС режиссер Евгений Писарев. - Я был не уверен ни в чем: ни в пьесе, ни в себе, поэтому я решил сделать спектакль не на своей территории - в Театре Пушкина, а на сцене дружественного мне театра - в "Табакерке".

Писарев рассказал, что пьеса была переведена на русский язык в 2007 году. Ее предлагали поставить разным режиссерам, в частности, Александру Морфову, Кириллу Серебренникову, но все отказались. "Я поначалу тоже не собирался ее ставить, но сейчас, я думаю, что созрел для этой пьесы и рискнул ее поставить", - продолжил Писарев.

"Я постарался не оскорбить ни чувства зрителей, ни свои собственные, ни чувства артистов, - отметил режиссер. - Меня не интересовала провокационность этой пьесы. Для меня это история о достоинстве человека. Можно упасть наземь, а можно взмыть ввысь, все рядом, все близко. Но и там, и там надо прожить достойно".

По словам режиссера, он "доволен, что поставил "Кинастона". "Очень рад, что у Миши Хомякова, Виталия Егорова, Ани Чиповской появились интересные роли", - сказал он.

Что касается Максима Матвеева, то он, по выражению режиссера, "отнесся к роли Кинастона с оголтелым фанатизмом". "Максим сознательно похудел на 20 килограммов, сам занимался гримом, париком, пластикой. Мне кажется, он вырастает в крупного, настоящего артиста, а красивый и хороший артист - большая редкость", - оценил Писарев.

Легко ли сыграть женщину

"На самом деле я похудел для этой роли не на 20, а на 12 килограммов", - вступил в диалог Максим Матвеев. А на вопрос, кого легче играть - мужчину или женщину, ответил, что в любом случае надо играть себя.

"В каждом образе актер ищет что-то свое, и это не зависит от гендерной принадлежности персонажа, - считает актер. - Дело не в сексуальности, а в идее. Сам материал интересен, в спектакле интересно молчать, думать, находить что-то новое".

Матвеев сообщил, что состоит в штате МХТ имени Чехова, а в "Табакерке" работает как приглашенный артист. "Худрук же общий, Олег Павлович Табаков", - с улыбкой заметил Максим.

В МХТ он играет в "Идеальном муже", в "Карамазовых", "Последней жертве", а в "Табакерке" занят в "Дьяволе", "Волках и овцах", а теперь еще в "Кинастоне".

В кино исполнил около 40 ролей, самая свежая работа - Вронский в "Истории Вронского" Карена Шахназарова.

"После Вронского мне сложно понять, в каком фильме мне будет интересно сняться, в какую историю включиться. Такое же чувство я испытываю сейчас и в театре. После такого благодатного материала, как "Кинастон", трудно понять, какие проявления мне самому будут интересны в дальнейшем", - заявил актер.

Первые отклики

"Кинастон" только начинает сценическую жизнь, и первые зрители охотно делятся своими эмоциями, - сказала ТАСС заведующая литературно-художественной частью Театра Олега Табакова Екатерина Стрижкова. - Встретила двух молодых людей. Они оказались отцом и сыном. Спрашиваю: "Как попали на спектакль?" А отец ответил, что накануне были его жена с дочерью, они и посоветовали".

Первые зрительские впечатления уже цитируются в программке "Кинастона". "Спектакль прошел на едином дыхании. Я до сих пор под впечатлением! Спасибо!", значится в одном из откликов. Автор другого отзыва советует: "Идти всем! Но предупреждаю, 18+, правда, все очень красиво и в рамках!"

Большинство посмотревших "Кинастон" хвалят спектакль. "Суперпостановка! Браво!" - пишут зрители. И аплодируют, в прямом и переносном смысле слова.