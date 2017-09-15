Путеводитель по сериалам: лучшие премьеры этой осени

Наступила осень, а это значит, что телезрителей ждут громкие премьеры. ТАСС сделал подборку новых сериалов, которые помогут скрасить жизнь в самое хмурое время года.

"Страйк"

Премьера: 27 августа

Производство: BBC One

Жанр: детектив

Сериал основан на трех книгах Джоан Роулинг о частном детективе Корморане Страйке: "Зов кукушки", "Шелкопряд" и "На службе зла". Эти книги "мама Гарри Поттера" написала под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. В сериале, разбитом на главы, всего семь эпизодов.

По сюжету, ветеран войны, ставший детективом, Корморан Страйк и его помощница Робин Эллакотт расследуют самые запутанные дела. Например, в "Зове кукушки" команда сталкивается с загадочным самоубийством модели, которое на самом деле оказывается убийством.

Filmpro.ru

"Американская история ужасов"

Премьера: 5 сентября Производство: FX Жанр: ужасы Седьмой сезон сериала получил название "Культ". По словам создателя проекта Райана Мерфи, на сюжет повлияли прошедшие в США президентские выборы. Это история о закостенелых страхах и фобиях, которые есть у каждого человека. Например, одна из сюжетных линий посвящена истории девушки по имени Элли, которая страдает посттравматическим стрессовым расстройством после событий 11 сентября. В сериале появляются знакомые зрителям по прежним сезонам актеры: Сара Полсон, Эван Питерс, Эмма Робертс и другие. Из новых имен — Лина Данэм, Элисон Пилл и Колтон Хейнс.

Filmpro.ru

"Двойка"

Премьера: 10 сентября

Производство: HBO

Жанр: драма

Это новый проект Дэвида Саймона, бывшего полицейского репортера и создателя сверхуспешного сериала "Прослушка". Действие разворачивается в начале 1970-х годов в Нью-Йорке, в поле внимания — мир секс-индустрии, процветающий в те годы в самом сердце Манхэттена. Главных героев, братьев-близнецов, которые оказываются втянуты в порнобизнес и в разборки мафии, сыграл Джеймс Франко. Актриса Мэгги Джилленхол появляется в роли проститутки, которая использует свой опыт работы в порноиндустрии.

Как и в других проектах Дэвида Саймона, большое внимание в сериале уделяется деталям — зарубежные критики отмечают, что это скрупулезная, но далекая от ностальгии, реконструкция эпохи.

Filmpro.ru

"Электрические сны Филипа Дика"

Премьера: 17 сентября

Производство: Channel 4

Жанр: фантастика

Сериал-антология основан на рассказах известного писателя-фантаста, отца киберпанка Филипа К. Дика. Каждый эпизод будет посвящен одному произведению. Продюсер проекта, который также сыграл в нем одну из ролей, — Брайан Крэнстон, известный по роли учителя химии Уолтера Уайта в сериале "Во все тяжкие". Помимо него, в кадре появляются Стив Бушеми, Анна Пакуин, Том Брук и другие.

"Мистер Робот"

Премьера: 11 октября

Производство: USA Network

Жанр: технотриллер

Финал второго сезона "Мистера Робота" заставил зрителей мучительно ждать продолжения. Что произошло с Эллиотом Алдерсоном — хакером, обрушившим всю мировую экономику? Кто его альтер-эго — слишком реалистичный плод воображения, вызванный раздвоением личности, или подсаженное в тело Эллиота сознание его отца? Куда пропал Тайрелл Уэллик и какую роль он сыграл в обрушении системы? Или Тайрелл — это еще одна личность в голове Эллиотта? Трейлер третьего сезона не дал ответов на эти вопросы, а лишь добавил новые.

Filmpro.ru

"Охотник за разумом"

Премьера: 13 октября

Производство: Netflix

Жанр: драма

Во втором телевизионном проекте Дэвида Финчера (первым был "Карточный домик") речь пойдет о двух сотрудниках ФБР, которые специализируются на серийных маньяках. История основана на одноименной документальной книге Марка Олшакера и Джона Дугласа и разворачивается в 1979 году. Агенты ФБР, роли которых исполнили Джонатан Грофф и Холт Маккаллани, общаются с арестованными серийными маньяками для того, чтобы понять ход их мыслей, а после применить наработки в расследованиях.

Сериал был продлен на второй сезон еще до премьеры первого. В исполнительных продюсерах проекта, помимо Дэвида Финчера, неожиданно значится Шарлиз Терон.

Filmpro.ru

"Очень странные дела"

Премьера: 27 октября

Производство: Netflix

Жанр: ужасы, фантастика

Первый сезон сериала о загадочном исчезновении мальчика в небольшом городке стал одним из самых успешных проектов Netflix. Это можно объяснить "игрой на ностальгии": создатели проекта, братья Росс и Мэтт Даффер, собрали все лучшее из фантастических фильмов конца прошлого века. В нем есть и храбрые дети на велосипедах, и пугающие эксперименты правительства, и монстры с щупальцами, и Вайнона Райдер в главной роли.

Герои второго сезона те же, но события развиваются спустя год.

"Молодой Шелдон"

Премьера: 2 ноября

Производство: CBS

Жанр: комедия

Любителям "Теории большого взрыва" повезло вдвойне: 25 сентября состоится премьера 11 сезона сериала, а в ноябре выйдет его спин-офф.

Как и следует из названия, в сериале будет рассказываться о детстве главного телевизионного гика. Маленький Шелдон живет в Техасе, ему 9 лет, при этом учится он в старших классах.

В создателях сериала фигурирует все тот же Чак Лорри, в режиссерском кресле — Джон Фавро, ранее работавший над двумя частями "Железного человека". Джим Парсонс, исполняющий роль взрослого Шелдона, выступает в роли рассказчика.

Filmpro.ru

"Она же Грейс"

Премьера: 3 ноября

Производство: Netflix

Жанр: триллер

Продюсеры всерьез взялись за творчество канадской писательницы Маргарет Этвуд. Весной этого года вышел первый сезон "Рассказа служанки", снятый по ее одноименному роману. Сериал получил положительные отзывы критиков, и, по их прогнозам, он будет обласкан на грядущей церемонии вручения "Эмми".

Теперь очередь за романом Этвуд "Она же Грейс", основанном на реальных событиях. В отличие от "Рассказа служанки", действие разворачивается не в условном будущем, а в Канаде образца 1840-х. Грейс, бедную иммигрантку из Ирландии, подрабатывающую горничной, обвинили в двойном убийстве: своего нанимателя и его беременной экономки. Девушка провела в тюрьме 30 лет, но в итоге была реабилитирована.

Режиссером всех шести эпизодов стала Мэри Хэррон, известная по работе над "Американским психопатом".

Filmpro.ru

"Забытые Богом"

Премьера: 22 ноября

Производство: Netflix

Жанр: вестерн

Стивен Содерберг всерьез увлекся телепроектами. Он отснял два сезона "Больницы Никербокер" о медицине начала XX века, а теперь спродюсировал мини-сериал о ковбоях. Режиссер и сценарист проекта — Скотт Фрэнк, который ранее работал с Содербергом над фильмом "Вне поле зрения".

Действие сериала происходит в 1884 году. По сюжету, беглый бандит, которого сыграл Джек О’Коннел, скрывается от подельников в небольшом шахтерском городке. По странным обстоятельствам, в населенном пункте живут одни женщины.

"Алиенист"

Премьера: 2017 год

Производство: TNT

Жанр: психологический триллер

Премьера сериала "Алиенист" с Дакотой Фаннинг в главной роли была запланирована на конец этого года, однако дата релиза до сих пор не озвучена.

Место и время действия сериала — Нью-Йорк, конец XIX века. В городе происходит череда зверских убийств мальчиков. Дело расследуют комиссар полиции Теодор Рузвельт, криминальный психолог Ласло Крейцлер, репортер Джон Мур и секретарь полицейского управления Сара Говард.

Изначально сериал должен был снимать режиссер "Настоящего детектива" Кэри Фукунага, но из-за задержек в производстве он переключился на другие проекты. В итоге над "Алиенистом" работал Якоб Вербрюгген, режиссер "Черного зеркала" и "Карточного домика".

Filmpro.ru

"Порох"

Премьера: 2017 год

Производство: BBC One

Жанр: историческая драма

Мини-сериал, в нем всего три эпизода, создали Ронан Беннетт, Кит Харингтон и Дэниел Уэст. Это история о Пороховом заговоре 1606-го. В тот год группа английских католиков планировала взорвать здание парламента. Их целью был король Яков I. Кит Харингтон, более известный как Джон Сноу из "Игры престолов", сыграет лидера заговорщиков Роберта Кейтсби.

Дата премьеры пока неизвестна, но релиз запланирован на осень этого года.

Виктория Сальникова