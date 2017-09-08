Органистка из Венгрии победила в международном конкурсе имени Таривердиева в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Органистка из Венгрии Зита Науратилл стала обладательницей Гран-при "Органного ангела", изготовленного из янтаря, и первой премии Х Международного конкурса органистов им. Микаэла Таривердиева, завершившегося в пятницу в Калининграде, передает корреспондент ТАСС.

"Решением жюри первая премия Х Международного конкурса органистов им. М. Таривердиева и Гран-при "Органный ангел" присуждены Зите Науратилл (Венгрия)", - сказал председатель жюри, профессор органа Венского университета Мартин Хазельбек на итоговой пресс-конференции в старинном Кафедральном соборе, где проходили прослушивания финалистов. Науратилл, которая учится в Вене под руководством Хазельбека, сказала, что "рада успеху", отметив, что "победители - все финалисты конкурса".

Вторая премия и звание лауреата - у российского музыканта, титулярного органиста Кафедрального собора Мансура Юсупова. Третье место поделили россиянка Мария Лесовиченко и представитель Польши Кшиштоф Мусиал. Дипломантом, а также обладателем специальной премии "За лучшее исполнение произведений Микаэла Таривердиева" стал Тайлер Боэмер из США.

Международный конкурс органистов им. Микаэла Таривердиева - одно из крупнейших в мире музыкальных состязаний. Он проходит раз в два года с 1999 года при поддержке Минкультуры РФ, правительства Калининградской области, МИД РФ, мэрии Калининграда, сената Гамбурга (ФРГ) и университета Канзаса (США). В этом году первые туры проходили в Гамбурге, Канзасе и Москве. Участниками конкурса стали в общей сложности 46 исполнителей из 14 стран мира.

В калининградском туре конкурса, финале и полуфинале, участвовали 22 органиста, представлявшие Россию, Польшу, Чехию, Венгрию, Германию, Корею, Канаду и США. За два дня ими было исполнено 104 музыкальных произведения.

Микаэл Таривердиев (1931-1996 гг.) - советский и российский композитор, Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, один из самых известных композиторов на всем пространстве бывшего Советского Союза. Автор музыки к 132 фильмам, нескольких опер и балетов, большого числа вокальных циклов, инструментальных концертов. Особое место в его творчестве занимает органная музыка. Международный конкурс органистов - дань творчеству композитора и попытка представить творчество маэстро мировому сообществу.