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Александринский театр покажет спектакль "Маскарад" на Исторической сцене Большого театра

Культура
9 сентября, 4:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Петербургская труппа покажет москвичам спектакль Валерия Фокина под названием "Маскарад. Воспоминания будущего"

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Александринский театр первый из драматических коллективов представит свою постановку на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ). В субботу и воскресенье петербургская труппа покажет москвичам спектакль своего художественного руководителя Валерия Фокина под названием "Маскарад. Воспоминания будущего" по драме Михаила Лермонтова и спектаклю Всеволода Мейерхольда 1917 года.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Александринского театра, гастроли в Москве завершат программу юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию премьеры постановки Мейерхольда "Маскарад". Она состоялась на сцене Александринского театра в дни Февральской революции (25 февраля 1917 года) и вошла в историю как одновременно великое культурное и историческое событие. Это был последний спектакль Российской империи.

Спектаклю Мейерхольда предрекали разовый показ, однако он не сходил со сцены 30 лет и шел на сцене Александринки, даже когда Мейерхольд был уже репрессирован. Последний раз "Маскарад" был показал в начале июля 1941 года.

Образы этого спектакля уже в наши дни вдохновили другую постановочную команду по главе с Валерием Фокиным. В спектакле воссоздан признанный шедевр мировой театрально-декорационной культуры - комплекс сценического оформления и костюмов по эскизам главного художника Дирекции императорских театров Александра Головина, реконструирована режиссерская партитура Мейерхольда, рассказали в пресс-службе Александринки.

К гастролям Александринского театра в Москве совместно с Театральным музеем имени Бахрушина в ГАБТ развернута выставка "Последний спектакль Российской империи: "Маскарад" 1917-2017".

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