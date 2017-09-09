Фильм "Иди и смотри" Элема Климова награжден на Венецианском кинофестивале

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РИМ, 9 сентября. /ТАСС/. Фильм 1985 года "Иди и смотри" советского режиссера Элема Климова награжден на 74-м Венецианском кинофестивале. Об этом сообщил в субботу новостной канал RAI News 24, ведущий прямую трансляцию из Дворца кино, где в эти минуты проходит церемония награждения.
Отреставрированная картина участвовала в конкурсе "Венецианская классика" наряду с двумя десятками других работ. Победителя в конкурсе определяло жюри в составе учащихся кинематографических вузов.
Отреставрированную копию в Венецию привез "Мосфильм".