Фильм "Иди и смотри" Элема Климова награжден на Венецианском кинофестивале

РИМ, 9 сентября. /ТАСС/. Фильм 1985 года "Иди и смотри" советского режиссера Элема Климова награжден на 74-м Венецианском кинофестивале. Об этом сообщил в субботу новостной канал RAI News 24, ведущий прямую трансляцию из Дворца кино, где в эти минуты проходит церемония награждения.

Отреставрированная картина участвовала в конкурсе "Венецианская классика" наряду с двумя десятками других работ. Победителя в конкурсе определяло жюри в составе учащихся кинематографических вузов.

Отреставрированную копию в Венецию привез "Мосфильм".